Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Prabowo Subianto memberikan gelar jenderal kehormatan kepada lima purnawirawan TNI dalam upacara di Bandung Barat, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin dan Ali Sadikin.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jenderal kehormatan bintang empat terhadap lima purnawirawan atau pensiunan TNI.

Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui YouTube Sekretariat Presiden, penerima jenderal kehormatan pertama yakni Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah yang diwakili anaknya.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin; Kepala BIN Letjen (Purn) M Herindra, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Letjen (Purn) Agus Sutomo.

Penerima terakhir yaitu eks Gubernur DKI Letjen (Purn) Ali Sadikin yang diwakili oleh anaknya Boy Sadikin.

Kemudian, Prabowo juga memberikan tanda letnan jenderal kehormatan kepada tiga tokoh TNI mulai dari Soehartono Soeratman; Bambang Eko Suharyanto, Chairawan Kadarsyah, Musa Bangun, Glenny Kairupan, dan Tony SB Hoesodo.

Sementara itu, untuk jenderal kehormatan pangkat bintang dua atau mayor jenderal (Mayjen) diterima satu nama yakni Brigjen. (Purn) Taufik Hidayat.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga telah memberikan tanda kehormatan Bintang Sakti Letjen Marinir (Purn) Muhammad Alfan Baharudin dan Letda (Purn) Darius Bayani atas perannya saat bertugas menjadi prajurit.