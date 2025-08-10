Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Prabowo Subianto memberikan gelar jenderal kehormatan kepada lima purnawirawan TNI dalam upacara di Bandung Barat, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin dan Ali Sadikin.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:37
Share
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) atau pelantikan perwira TNI/Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Youtube Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) atau pelantikan perwira TNI/Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Youtube Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jenderal kehormatan bintang empat terhadap lima purnawirawan atau pensiunan TNI.

Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui YouTube Sekretariat Presiden, penerima jenderal kehormatan pertama yakni Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah yang diwakili anaknya.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin; Kepala BIN Letjen (Purn) M Herindra, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Letjen (Purn) Agus Sutomo.

Penerima terakhir yaitu eks Gubernur DKI Letjen (Purn) Ali Sadikin yang diwakili oleh anaknya Boy Sadikin.

Kemudian, Prabowo juga memberikan tanda letnan jenderal kehormatan kepada tiga tokoh TNI mulai dari Soehartono Soeratman; Bambang Eko Suharyanto, Chairawan Kadarsyah, Musa Bangun, Glenny Kairupan, dan Tony SB Hoesodo.

Baca Juga

Sementara itu, untuk jenderal kehormatan pangkat bintang dua atau mayor jenderal (Mayjen) diterima satu nama yakni Brigjen. (Purn) Taufik Hidayat.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga telah memberikan tanda kehormatan Bintang Sakti Letjen Marinir (Purn) Muhammad Alfan Baharudin dan Letda (Purn) Darius Bayani atas perannya saat bertugas menjadi prajurit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
3 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Purnawirawan Jenderal TNI Dewi Puspitorini Daftar Jadi Calon Ketum Ikatan Alumni UI

Purnawirawan Jenderal TNI Dewi Puspitorini Daftar Jadi Calon Ketum Ikatan Alumni UI

Ini Isi Surat Usulan Pemakzulan Gibran yang Resmi Diterima DPR

Ini Isi Surat Usulan Pemakzulan Gibran yang Resmi Diterima DPR

Pakar Minta Pemerintah dan DPR Bahas Soal Dorongan Pemakzulan Wapres Gibran

Pakar Minta Pemerintah dan DPR Bahas Soal Dorongan Pemakzulan Wapres Gibran

Kedatangan KRI Bima Suci di Padang

Kedatangan KRI Bima Suci di Padang

Menkomdigi Minta TNI Ikut Kawal Digitalisasi RI, Singgung Layanan Satelit LEO

Menkomdigi Minta TNI Ikut Kawal Digitalisasi RI, Singgung Layanan Satelit LEO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat
Nasional
36 menit yang lalu

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma
Hukum
2 jam yang lalu

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

4

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

5

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

4

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

5

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura