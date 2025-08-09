Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei

Presiden Prabowo menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025 bersama PM Lawrence Wong dan Sultan Brunei, menandai hubungan erat dan komitmen Indonesia-Singapura.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 21:54
Share
Presiden Prabowo Subianto saat turun dari pesawat Kepresidenan di Singapura untuk menghadiri Parade Hari nasional 2025, Sabtu (9/8/2025)./Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman
Presiden Prabowo Subianto saat turun dari pesawat Kepresidenan di Singapura untuk menghadiri Parade Hari nasional 2025, Sabtu (9/8/2025)./Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025 sebagai bentuk penghormatan atas hubungan erat antara Indonesia dan Singapura.
  • Parade yang digelar di National Gallery ini juga dihadiri oleh Sultan Brunei, Wakil Perdana Menteri Malaysia, dan Putra Mahkota Johor Bahru.
  • Kehadiran Prabowo di acara tersebut diharapkan dapat mempererat kerja sama dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan baik di kawasan ASEAN.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SINGAPURA — Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, Sabtu (9/8/2025). Sejumlah pemimpin negara sahabat hadir, termasuk tuan rumah yakni Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong. 

Adapun Presiden Prabowo tiba di Singapura, Sabtu (9/8/2025), pukul 15.40 waktu setempat saat pesawat kepresidenan yang membawanya dan rombongan terbatas mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar. 

Sekretariat Presiden (Setpres) menyebut kehadiran Prabowo pada parade ini merupakan wujud penghormatan atas hubungan erat kedua negara yang telah terjalin lama.

Setibanya di pangkalan udara, Prabowo disambut oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi.

Adapun Parade Hari Nasional Singapura 2025 digelar di National Gallery. Tidak hanya Presiden Prabowo, turut dijadwalkan hadir pada parade ini yakni Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, serta Putra Mahkota Johor Bahru Tunku Ismail Idris. 

Perayaan tahun ini yang mengusung tema "Majulah Singapura" menandai 60 tahun perjalanan negara Singapura sebagai suatu bangsa. Kehadiran Prabowo di acara tersebut diharapkan mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

Baca Juga

"Lebih luas, kunjungan Presiden Prabowo ke Singapura kali ini juga simbol komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Asean. Melalui partisipasi dalam perayaan kenegaraan ini, Indonesia menunjukkan dukungan terhadap visi bersama untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera," dikutip dari keterangan resmi Setpres, Sabtu (9/8/2025). 

Dikutip dari situs resmi Kantor Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Hari Ulang Tahun ke-60 Singapura menandakan enam dekade kemerdekaan negara tersebut sebagai negara demokratis dan independen. 

"Together, we will secure a brighter future for ourselves, our children, and generations to come. Happy National Day. Majulah Singapura!," demikian ujar PM Wong kepada masyarakat Singapura pada pesan kemerdekaannya, Jumat (8/8/2025). 

Adapun setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024, dia telah berkunjung ke Singapura untuk bertemu dengan PM Wong. Sebaliknya, PM Wong juga telah menghadiri Leaders' Retreat di Indonesia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
15 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
17 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

Kontradiksi Politik Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo

Kontradiksi Politik Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei
Nasional
32 menit yang lalu

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah
Internasional
52 menit yang lalu

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina
Internasional
2 jam yang lalu

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer
Nasional
4 jam yang lalu

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025
Nasional
4 jam yang lalu

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

2

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

3

Daftar 10 Lagu Wajib Nasional Buat Upacara dan Lomba 17 Agustus dan Liriknya

4

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

5

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Gerakan Bersih Sungai Karang Mumus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

2

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

3

Daftar 10 Lagu Wajib Nasional Buat Upacara dan Lomba 17 Agustus dan Liriknya

4

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

5

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?