Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

Presiden Prabowo disambut diaspora Indonesia di Singapura jelang Parade Hari Nasional 2025.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 17:54
Presiden Prabowo Subianto berpantun untuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat acara penutupan Kongres PSI Tahun 2025 di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi PSI.
Presiden Prabowo Subianto berpantun untuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat acara penutupan Kongres PSI Tahun 2025 di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi PSI.

Bisnis.com, SINGAPURA — Presiden Prabowo Subianto disambut oleh diaspora Indonesia yang berada di Singapura setibanya di Fullerton Hotel, Singapore City, Sabtu (9/8/2025), sore waktu setempat. 

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Presiden disambut para diaspora Indonesia di hotel yang dijadikan monumen nasional Singapura itu. Prabowo terlihat memasuki lobi hotel sekitar pukul 16.15 waktu setempat setelah mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar. 

Para diaspora membuat barisan yang menyusuri jalan lobi hotel menuju elevator. Presiden ke-8 itu lalu menyalami hampir seluruh diaspora yang berebutan untuk menyalami atau sekadar meminta swafoto dengannya. 

Prabowo bahkan sempat bernyanyi dengan sejumlah warga lokal yang ikut menyambutnya di lobi hotel. Anak-anak hingga orang dewasa turut menyambutnya sambil dia perlahan berjalan menuju kamarnya untuk berganti busana dan bersiap-siap menuju acara Parade Hari Nasional Singapura 2025. 

Dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo dijadwalkan hadir pada Parade Hari Nasional 2025 yang diselenggarakan di the Padang, Singapura. Acara yang memperingati kemerdekaan Singapura itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, yang tahun ini mengusung tema “Majulah Singapura”. 

Tema ini menandai 60 tahun perjalanan sebagai suatu bangsa dengan merefleksikan masa lalu untuk menatap masa depan dengan keberanian dan persatuan. 

"Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan dan dukungan Indonesia atas peringatan hari kemerdekaan Singapura. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi simbol persahabatan yang kokoh antara Indonesia dan Singapura," demikian bunyi keterangan resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/8/2025).

Dikutip dari situs resmi Kantor Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Hari Ulang Tahun ke-60 Singapura menandakan enam dekade kemerdekaan negara tersebut sebagai negara demokratis dan independen. 

"Together, we will secure a brighter future for ourselves, our children, and generations to come. Happy National Day. Majulah Singapura!," demikian ujar PM Wong kepada masyarakat Singapura pada pesan kemerdekaannya, Jumat (8/8/2025). 

Pada kunjungannya ke Singapura kali ini, Prabowo ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto. 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Menkeu dan Mensos Tinjau Sekolah Rakyat
2+

