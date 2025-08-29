Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

Identitas sopir yang melindas driver ojol Affan Kurniawan hingga dengan mobil rantis Brimob belum terungkap.

Bisnis.com, JAKARTA - Rekaman video demo, saat mobil rantis brimob melindas driver ojol Affan Kurniawan memicu kemarahan masyarakat dan juga komunitas ojol.

Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim mengatakan di dalam mobil tersebut ada 7 orang anggota aparat. Namun, hingga saat ini, Karim masih belum memberitahukan identitas aparat yang mengendarai mobil rantis yang melindas beberapa orang di sekitar Pejompongan.

”Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan,” ungkapnya dalam konferensi pers di RSCM, Kamis (29/8/2025).

Div Propam sedang mendalami siapa pelaku yang menyetir dan melakukan kebrutalan kepada massa dan buruh yang demo. Namun, Karim mengatakan hingga saat ini belum ada yang mengaku bahwa sebagai supir mobil rantis.

Abdul melanjutkan, ketujuh pelaku yang diamankan sedang diperiksa di Mako Brimob Kwitang. Adapun inisial tujuh pelaku tersebut antara lain Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka G.

”Kita dalami perannya bagaimana masih dalam pemeriksaan, nanti kita update,” katanya.

Abdul Karim juga turut menyampaikan permintaan maaf dan duka cita atas meninggalnya pengemudi ojol tersebut. Dia menuturkan bahwa peristiwa ini dilakukan langsung di bawah kendali Divisi Propam Mabes Polri, bekerjasama dengan Korps Brimob.

”Sementara (pelaku) dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Bid Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob karena pelaku merupakan satu asal dari Brimob,” lanjutnya.

Korban Mobil Rantis Brimob Meninggal

Adapun Affan Kurniawan, driver ojol Gojek sedang berdiri jalan sekitar Pejompongan. Kemudian mobil rantis Brimob dengan sengaja melaju kencang dan menabrak Affan hingga tewas.

Rekan sejawat Affan sempat membawanya ke RSCM, tetapi nasib berkata lain. Affan pun menghembuskan napas terakhirnya di RSCM usai dilindas oleh anggota mobil rantis barakuda Brimob. Perusahaan Goto merespon ini dan akan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Ade Mulya, Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal yang kami lakukan bersama pihak terkait, dapat kami sampaikan bahwa Affan Kurniawan merupakan Mitra Driver Gojek.

"Kami telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan kami," seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Manajemen Goto menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada rekan-rekan Mitra Driver lainnya yang turut merasakan kehilangan ini.

Pihak Goto juga berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga korban dan memberikan upaya terbaik yang dapat kami lakukan, sembari terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait penanganan insiden ini.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman bagi semua," ungkap Ade.

Pada Kamis (27/8/2025) malam, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek.