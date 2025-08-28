Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Buruh berjalan dari dekat kantor TVRI menuju gerbang DPR/MPR pukul 10.10 WIB. Terdapat mobil komando untuk mengarahkan massa buruh.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 11:12
Share
Massa Buruh mulai memadatiGerbang Utama DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas
Massa Buruh mulai memadatiGerbang Utama DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas

Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai elemen buruh mulai memadati gerbang utama DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025) untuk melakukan aksi demonstrasi. 

Dari pantauan Bisnis, para buruh berjalan dari dekat kantor TVRI menuju gerbang DPR/MPR pukul 10.10 WIB. Terdapat mobil komando untuk mengarahkan massa buruh. 

Lalu lintas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi dan Palmerah ditutup kepolisian. Mereka terdiri dari elemen buruh Serikat Pekerja Nasional, Koperasi Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, hingga Partai Buruh.

Setidaknya ada dua mobil komando. Salah satu ditempati oleh Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Seruan agar massa kondusif terus digaungkan dari mobil komando.

Selain mobil komando, terdapat juga satu unit ambulance dari partai buruh. Di sisi lain, personel keamanan dari Polisi-TNI mulai memperketat penjagaan.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pusat aksi demo buruh di Jakarta akan berlangsung di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan. Setidaknya 10.000 buruh dari berbagai wilayah akan memadati lokasi tersebut.

Baca Juga

Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar.

“Gerakan ini diberi nama HOSTUM atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan akan dilakukan secara damai,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Berikut tuntutan yang digaungkan oleh aliansi buruh pada 28 Agustus 

1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah
2. Naikkan upah minimum tahun 2026 8,5% - 10,5%
3. Naikkan upah minimum sektoral plus 0,5% - 5% dari upah minimum 2026
4. Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
5. Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskriminasi pajak buruh perempuan menikah)
6. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
7. Sahkan RUU Perampasan Aset - Berantas Korupsi
8. Revisi RUU Pemilu - Redesain sistem Pemilu 2029

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin
Premium
21 menit yang lalu

OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results
Premium
51 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bos Buruh Pimpin Demo Hari Ini, Ungkap Rencana Aksi Mogok Nasional

Bos Buruh Pimpin Demo Hari Ini, Ungkap Rencana Aksi Mogok Nasional

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026

Sederet Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus: Setop PHK & Kenaikan UMP 2026

Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di DPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

Massa Aksi Demo Buruh Mulai Bergerak ke Kawasan Patung Kuda

Massa Aksi Demo Buruh Mulai Bergerak ke Kawasan Patung Kuda

Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

Aksi Unjuk Rasa di Medan Ricuh

Aksi Unjuk Rasa di Medan Ricuh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI
Nasional
8 menit yang lalu

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo
Nasional
1 jam yang lalu

Polisi Ancam Tindak Pihak yang Live Streaming Provokatif saat Demo

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang
Internasional
1 jam yang lalu

Belanda di Ambang Krisis Politik, Kabinet PM Schoof Terancam Tumbang

Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami
Nasional
1 jam yang lalu

Lampung Diguncang Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Berpotensi Tsunami

KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo
Nasional
1 jam yang lalu

KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Diberlakukan Rekayasa Operasi, Antisipasi Demo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

2

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

3

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Bangunan Hotel 12 Lantai Dibongkar, Proyek Mal Baru Siap Digarap
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

2

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

3

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

4

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

5

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK