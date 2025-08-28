Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buntut Demo Buruh 28 Agustus, ASN DPR Disuruh WFH dan WFO

ASN DPR RI diberi opsi WFH atau WFO saat demo buruh 28 Agustus 2025 untuk menjaga produktivitas dan fleksibilitas.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:31
Share
Situasi pengamanan di depan Gerbang DPR/MPR RI Jelang Demo Buruh, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas
Situasi pengamanan di depan Gerbang DPR/MPR RI Jelang Demo Buruh, Kamis (28/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas

Bisnis.com, Jakarta — Sekretariat Jenderal DPR RI meliburkan seluruh ASN DPR karena ada demo buruh yang berlangsung hari ini, Kamis (28/8/2025) di Gedung DPR RI. 

Kebijakan itu tertulis dalam Surat Edaran Sekjen DPR dengan Nomor 14/SE-SEKJEN/2025, yang telah ditetapkan pada Rabu 27 Agustus 2025 kemarin.

Surat edaran itu tertulis penyesuaian sistem kerja bertujuan untuk menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat adanya aksi demo.

Berikut Isi Surat Edaran tersebut

- Pegawai Prioritas WFO: Pegawai yang memiliki tugas penting dan mendesak terkait kedinasan diwajibkan untuk tetap hadir dan bekerja dari kantor (WFO).

- Fleksibilitas WFH: Pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman (WFH).

Baca Juga

- Perjalanan Dinas: Pegawai yang sedang dalam status perjalanan dinas tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tempat yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

- Komposisi WFO-WFH untuk Pimpinan Tinggi Pratama: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diminta untuk mengatur kehadiran pegawai dengan komposisi 25% WFO dan 75% WFH, dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan prioritas.

- Antisipasi Gangguan Mobilitas: Seluruh pegawai diimbau untuk menghindari area yang menjadi titik kumpul massa aksi, mengatur waktu keberangkatan lebih awal jika bertugas WFO, menjaga keamanan diri dan dokumen kedinasan, serta memastikan sarana komunikasi tetap aktif.

- Pengisian Kehadiran: Setiap pegawai wajib mengisi kehadiran pada tanggal tersebut melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA.

- pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran akan ditindaklanjuti dengan pemotongan tunjangan kinerja dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware
Premium
1 jam yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium
2 jam yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Demo Buruh 28 Agustus, GBK Buka Tutup Situasional

Demo Buruh 28 Agustus, GBK Buka Tutup Situasional

Polisi Amankan 276 Pelajar dan 9 Anak Panah di Demo Buruh 28 Agustus

Polisi Amankan 276 Pelajar dan 9 Anak Panah di Demo Buruh 28 Agustus

Said Iqbal: Tak Ada Anggota DPR yang Terima Delegasi Buruh

Said Iqbal: Tak Ada Anggota DPR yang Terima Delegasi Buruh

Buruh Desak RUU Ketenegakerjaan Disahkan: DPR Jangan Cuma Joget

Buruh Desak RUU Ketenegakerjaan Disahkan: DPR Jangan Cuma Joget

Bos Buruh Kritik Kenaikan Tunjangan DPR: Menyakiti Hati Rakyat!

Bos Buruh Kritik Kenaikan Tunjangan DPR: Menyakiti Hati Rakyat!

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

120 Pelajar dari Bekasi hingga Cirebon Dicegah Ikut Demo Buruh di DPR

120 Pelajar dari Bekasi hingga Cirebon Dicegah Ikut Demo Buruh di DPR

Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo Buruh 28 Agustus, GBK Buka Tutup Situasional
Nasional
9 menit yang lalu

Demo Buruh 28 Agustus, GBK Buka Tutup Situasional

Polisi Amankan 276 Pelajar dan 9 Anak Panah di Demo Buruh 28 Agustus
Nasional
12 menit yang lalu

Polisi Amankan 276 Pelajar dan 9 Anak Panah di Demo Buruh 28 Agustus

Prabowo Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas dan Seminar
Nasional
38 menit yang lalu

Prabowo Minta Kepala Daerah Pangkas Perjalanan Dinas dan Seminar

Prabowo Pamer Sudah Kembalikan 3,5 Juta Hektare Lahan ke Negara
Nasional
45 menit yang lalu

Prabowo Pamer Sudah Kembalikan 3,5 Juta Hektare Lahan ke Negara

Prabowo: Program MBG Sentuh 23 Juta Penerima Manfaat
Nasional
52 menit yang lalu

Prabowo: Program MBG Sentuh 23 Juta Penerima Manfaat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

5

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Buruh di Depan Kompleks Parlemen Senayan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

5

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka