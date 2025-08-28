Bisnis Indonesia Premium
Ikuti Perintah Prabowo, Satgas PKH Ambil Alih 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Satgas PKH, atas perintah Presiden Prabowo, menguasai 3,3 juta ha lahan sawit ilegal hingga Agustus 2025, dengan 915 ribu ha diserahkan ke kementerian terkait.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:10
(Kiri-kanan) Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Jampidsus Kejagung RI Febrie Adriansyah, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Jampidmil Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho di Kejagung, Kamis (28/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
(Kiri-kanan) Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Jampidsus Kejagung RI Febrie Adriansyah, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Jampidmil Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho di Kejagung, Kamis (28/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan ilegal seluas 3,31 juta hektare hingga Agustus 2025.

Ketua Pelaksana Satgas PKH RI Febrie Adriansyah mengatakan pelaksanaan penertiban kawasan hutan itu berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.5/2025.

"Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektare," ujar Febrie di Kejagung, Kamis (28/8/2025).

Jampidsus Kejagung RI itu merincikan dari penguasaan hutan itu total lahan ilegal 915.206 telah diserahkan ke Kementerian terkait. 

Dari ratusan ribu hektare itu, ada 833.413 hekare diserahkan ke PT Agrinas. Sisanya, 81.793 hektare lahan yang dikuasai telah dialihfungsikan menjadi kawasan hutan di Taman Nasional Teso Nilo.

"Ini sudah kami serahkan kepada kementerian terkait seluas 915.206,46 hektare dan oleh kementerian terkait diserahkan ke PT Agrinas seluas 833.413,46 hektare," imbuhnya.

Adapun, sisa lahan yang sudah dikuasai oleh Satgas PKH sebesar 2,39 juta hektare masih berada perlu dilengkapi administrasinya. Setelah dinyatakan lengkap, kata Febrie, 2,39 juta lahan itu bakal diserahkan ke Kementerian terkait.

"Sisanya penguasaan belum diserahkan seluas 2.398.816,29 hektare. Saat ini kami sedang melengkapi administrasinya," pungkasnya.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Prabowo Kesal Pengusaha Tak Bayar Pajak, Padahal Negara Kasih Lahan-Kredit

Di Depan Kepala Daerah, Prabowo Kembali Ingatkan Pasal 33 & 34 UUD 1945

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

Kejagung Sita Lagi 4 Mobil Terkait Riza Chalid, Ada BMW hingga Pajero

Polda Metro Jaya Bantah Geledah Rumah Jampidsus Kejagung Febrie

Langkah Pemerintah Daur Ulang Sampah Plastik Jadi Energi Terbarukan

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

