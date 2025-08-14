Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Sita Lagi 4 Mobil Terkait Riza Chalid, Ada BMW hingga Pajero

Kejagung menyita 4 mobil terkait Riza Chalid, termasuk BMW dan Pajero, dari pihak terafiliasi di Bekasi. Sebelumnya, 5 mobil dan uang tunai juga disita.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 19:45
Share
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita kembali empat mobil terlait tersangka Muhammad Riza Chalid (MRC).

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan empat mobil itu disita dari pihak yang diduga terafiliasi atau kerja sama dengan Riza Chalid.

"Barang yang didapat ini ada 4 unit mobil kendaraan [dari pihak terafiliasi dengan Riza Chalid]," ujar Anang di Kejagung, Kamis (14/8/2025).

Dia merincikan, empat mobil itu di antaranya BMW 528i berkelir putih, dua Mitsubishi Pajero dan satu Toyota Rush berwarna hitam.

Keempat mobil itu disita usai penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI melaksanakan penggeledahan di kawasan perumahan Bekasi.

"Barang-barang tersebut diperoleh dari beberapa tempat, ada di sekitar daerah Bekasi. Ada 2 atau 3 di daerah Bekasi," pungkas Anang.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita lima kendaraan Mini Cooper, Toyota Alphard dan tiga sedan dari jenama otomotif asal Jerman yakni Mercedes-Benz.

Sama seperti penyitaan teranyar, lima mobil itu juga disita dari pihak yang diduga terafiliasi dengan Riza Chalid. Selain itu, penyidik juga turut menyita sejumlah uang tunai dengan pecahan dolar hingga rupiah.

Adapun, lokasi penggeledahan lima mobil dan uang tunai ini dilakukan di tiga tempat mulai dari Depok hingga Jakarta Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
8 menit yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
2 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

ADRO, ADMR hingga AADI Buka Suara Usai Direktur Dipanggil Kejagung

Kejagung Telah Kembalikan iPad dan Macbook Milik Tom Lembong

Kejagung Telah Kembalikan iPad dan Macbook Milik Tom Lembong

Polda Metro Jaya Bantah Geledah Rumah Jampidsus Kejagung Febrie

Polda Metro Jaya Bantah Geledah Rumah Jampidsus Kejagung Febrie

Jampidsus Masuk Google Tren, Ini Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani Febrie Adriansyah

Jampidsus Masuk Google Tren, Ini Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani Febrie Adriansyah

Mabes TNI: Pengamanan di Rumah Jampidsus Tak Halangi Proses Hukum

Mabes TNI: Pengamanan di Rumah Jampidsus Tak Halangi Proses Hukum

Adu Laris SUV Mei 2025: Chery Tiggo Cross Libas Honda HR-V

Adu Laris SUV Mei 2025: Chery Tiggo Cross Libas Honda HR-V

Pasar Mobil Kekar Kian Kuat, Membandingkan Ford Everest Sport vs Pajero vs Fortuner

Pasar Mobil Kekar Kian Kuat, Membandingkan Ford Everest Sport vs Pajero vs Fortuner

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%
Nasional
2 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026
Nasional
2 jam yang lalu

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas
Nasional
3 jam yang lalu

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru
Nasional
3 jam yang lalu

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo
Nasional
4 jam yang lalu

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

4

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Grab Indonesia Raih Rekor MURI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

4

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara