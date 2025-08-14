Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Pendaftaran petugas damkar Jakarta ditutup, 20.000 pendaftar bersaing untuk 1.000 posisi. Seleksi administrasi diumumkan 15 Agustus 2025.

Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menutup pendaftaran petugas pemadam kebakaran sore ini pukul 16.00 WIB tadi.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan total jumlah masyarakat yang mendaftar untuk jadi petugas pemadam kebakaran ada lebih dari 20.000 orang.

Rinciannya, pada hari pertama yaitu Selasa 12 Agustus 2025 pendaftar ada sebanyak 7.000 orang, kemudian pada hari kedua ada sebanyak 9.000 orang dan hari terakhir yaitu pukul 16.00 WIB Kamis 15 Agustus 2025 ada sebanyak 4.000 orang.

"Ini seperti yang sudah kami duga, pasti damkar ini mungkin untuk kuota 1.000 itu yang daftar pasti mungkin 21-25 kali lipat dari kebutuhan kuota,” tuturnya di Jakarta, Kamis (14/8).

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk 1.000 petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Rekrutmen petugas damkar Jakarta dilakukan secara online. Dikutip dari akun resmi Instagram @humasjakfire, Selasa (12/8/2025) Pemprov DKI memberikan kesempatan untuk para pencari kerja mengikuti rekrutmen calon penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

Adapun, pendaftaran rekrutmen Damkar Jakarta ini berlangsung 12-14 Agustus 2025. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan pada 15 Agustus 2025.

Peserta yang lolos seleksi administrasi akan lanjut pada tahap pembuktian dokumen, kemudian jika berhasil lolos maka akan mengikuti tes fisik yang akan digelar pada 26 Agustus sampai 12 September 2025.