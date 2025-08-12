Bisnis Indonesia Premium
Link Daftar Loker Damkar di DKI Jakarta Agustus 2025

DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan Damkar Agustus 2025. Pendaftaran online 12-14 Agustus. Seleksi transparan, syarat WNI 18-35 tahun, KTP DKI diutamakan.
Selasa, 12 Agustus 2025 | 12:04
Personel pemadam kebakaran tengah melakukan pemadaman di gedung perkantoran di samping Restoran Sarang Oci, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/12/2024). Dok Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan
Personel pemadam kebakaran tengah melakukan pemadaman di gedung perkantoran di samping Restoran Sarang Oci, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/12/2024). Dok Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan

Bisnis.com, JAKARTA - DKI Jakarta membuka lowongan kerja (loker) Damkar pada Agustus 2025.

Lowongan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan 1.000 formasi.

"Rekrutmen ini untuk petugas operasional lapangan yang akan ditugaskan di pos pemadam yang ada di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara di Jakarta, Senin.

Dia merinci kebutuhan formasi petugas Damkar tahun ini tersebar di lima wilayah kota administrasi dengan jumlah terbanyak yakni Jakarta Timur sebanyak 219 formasi, diikuti Jakarta Barat 202 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Pusat 187 formasi, dan Jakarta Utara 181 formasi.

"Rekrutmen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memperkuat kapasitas pelayanan darurat. Proses seleksi akan dijalankan secara transparan, adil, dan profesional,” ujar Bayu.

Dengan bertambahnya personel, diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan darurat, melindungi jiwa dan aset warga, serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran dan bencana di wilayah perkotaan.

Persyaratan utama dalam rekrutmen ini yakni warga Negara Indonesia berusia 18–35 tahun, diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Adapun perekrutan dilakukan secara terbuka melalui sistem daring (online) dan gratis.

Link Daftar Damkar DKI Jakarta Agustus 2025

Jadwal Lengkap Seleksi Damkar DKI Jakarta ada di Halaman 2...

Halaman
  1. 1
  2. 2

Penulis : Newswire
Editor : Hesti Puji Lestari
Sumber : Antaranews

