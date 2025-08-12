Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook

Kejagung fokus pada penyidikan empat tersangka kasus korupsi Chromebook, sementara kans Nadiem Makarim jadi tersangka masih dalam pendalaman.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:40
Share
Eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim saat tiba di Gedung Bundar Kejagung, Senin (23/6/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim saat tiba di Gedung Bundar Kejagung, Senin (23/6/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan kans eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berfokus pada penyidikan terhadap empat tersangka yang telah ditetapkan.

"Begini, masalahnya ini kan penyidikan. Kan sementara fokus baru empat tersangka. Nanti kita lihat perkembangan penyidikan kesananya," ujar Anang di Kejagung, dikutip Selasa (12/4/2024).

Dia menambahkan, salah satu pendalaman itu yakni pemanggilan sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara keempat tersangka yang ada.

Di samping itu, Anang juga menekankan bahwa penyidik sangat berhati-hati dalam setiap langkah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Kan tentunya juga penyidik sangat berhati-hati. Kita fokus di empat dulu. Nanti fakta hukum seperti apa, kita bisa nanti. Saya yakin penyidik mendalami," pungkasnya.

Baca Juga

Sekadar informasi, Nadiem memiliki peran krusial dalam pengadaan Chromebook ini. Pasalnya, Nadiem diduga telah memerintahkan agar melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 menggunakan ChromeOs dari Google pada 6 Mei 2020.

Adapun, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. 

Empat tersangka itu adalah Jurist Tan selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah (MUL) selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek. 

Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini. Sementara itu, Kejagung telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
5 menit yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja
Premium
45 menit yang lalu

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kilas Balik Relasi Google-Gojek yang Berujung Dugaan Skandal Rasuah

Kilas Balik Relasi Google-Gojek yang Berujung Dugaan Skandal Rasuah

Nadiem Makarim Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Nadiem Makarim Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar

Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar

Kejagung Mulai Proses Penerbitan Red Notice untuk Cheryl Darmadi

Kejagung Mulai Proses Penerbitan Red Notice untuk Cheryl Darmadi

Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

Kasus Ekspor CPO Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Hakim Djuyamto Cs ke PN Tipikor

Menanti Kedatangan Nadiem Makarim ke KPK Hari Ini (7/8/2025)

Menanti Kedatangan Nadiem Makarim ke KPK Hari Ini (7/8/2025)

DUGAAN KORUPSI DI KEMDIKBUDRISTEK : Proyek Google Cloud Disidik

DUGAAN KORUPSI DI KEMDIKBUDRISTEK : Proyek Google Cloud Disidik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS
Internasional
15 menit yang lalu

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang
Internasional
26 menit yang lalu

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook
Hukum
34 menit yang lalu

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia
Nasional
40 menit yang lalu

Biografi Raden Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan di Indonesia

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat
Internasional
1 jam yang lalu

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

3

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

4

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Pinang Kering Naik di Kendari
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

3

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

4

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI