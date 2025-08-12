Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Beberkan Alasan Periksa 2 Eksekutif GOTO: Terkait Investasi Google

Kejagung memeriksa dua eksekutif GoTo terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan investasi Google, untuk memperkuat bukti terhadap empat tersangka.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:18
Share
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan pihaknya memeriksa dua eksekutif PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dua eksekutif itu diperiksa untuk memperkuat pembuktian atas empat tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Yang jelas pendalaman dari rekan-rekan penyidik terkait dengan kesaksian dia dalam perkara atas empat tersangka," ujar Anang di Kejagung, dikutip Selasa (12/8/2025).

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan lebih detail ihwal pemeriksaan dua pejabat GoTo itu. Namun demikian, salah satu materi pemeriksaannya yakni berkaitan dengan investasi Google ke Gojek.

"Ya mungkin salah satunya [itu terkait investasi Google]," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, dua eksekutif perusahaan dengan kode saham GOTO itu diperiksa di dua waktu yang berbeda.

Baca Juga

Misalnya, RCG selaku Vice President of Accounting and Consolidation PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk. diperiksa pada Rabu (6/8/2025). 

Sementara itu, AM selaku Head of Tax PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk telah diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung RI pada Kamis (7/8/2024).

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. 

Empat tersangka itu adalah Jurist Tan selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah (MUL) selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek. 

Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini. Sementara itu, Kejagung telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)
Premium
19 menit yang lalu

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan
Premium
19 menit yang lalu

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook

Kejagung Blak-blakan Soal Peluang Nadiem jadi Tersangka pada Kasus Laptop Chromebook

Kejagung Mulai Proses Penerbitan Red Notice untuk Cheryl Darmadi

Kejagung Mulai Proses Penerbitan Red Notice untuk Cheryl Darmadi

Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Kejagung Bakal Tetapkan Status DPO Riza Chalid Pekan Ini

Kejagung Telah Periksa 2 Eksekutif GOTO di Kasus Chromebook

Kejagung Telah Periksa 2 Eksekutif GOTO di Kasus Chromebook

Institutional Investors Accumulate GOTO Shares Ahead of H1 2025 Earnings

Institutional Investors Accumulate GOTO Shares Ahead of H1 2025 Earnings

Rekomendasi Saham GOTO Cicil Beli Jelang Rilis Kinerja

Rekomendasi Saham GOTO Cicil Beli Jelang Rilis Kinerja

Kilas Balik Relasi Google-Gojek yang Berujung Dugaan Skandal Rasuah

Kilas Balik Relasi Google-Gojek yang Berujung Dugaan Skandal Rasuah

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Dewas BPKH, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri
Hukum
18 menit yang lalu

KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Dewas BPKH, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri

Kejagung Beberkan Alasan Periksa 2 Eksekutif GOTO: Terkait Investasi Google
Hukum
31 menit yang lalu

Kejagung Beberkan Alasan Periksa 2 Eksekutif GOTO: Terkait Investasi Google

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati
Nasional
41 menit yang lalu

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati

Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK
Hukum
54 menit yang lalu

Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati
Hukum
1 jam yang lalu

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

2

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

3

Beda Vonis Suami Sandra Dewi dan Pendiri Sriwijaya Air pada Kasus Korupsi Timah

4

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Karnaval Domba Semarak HUT Kemerdekaan RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

2

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

3

Beda Vonis Suami Sandra Dewi dan Pendiri Sriwijaya Air pada Kasus Korupsi Timah

4

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

5

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI