Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan SMA/SMK segera dibuka. Buat akun di SSCASN, pantau jadwal resmi, dan siapkan syarat seperti NIK dan KK.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:07
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan SMA/SMK, namun kemungkinan akan dilakukan melalui situs SSCASN.
  • Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa proses seleksi CPNS sebelumnya masih berlangsung dan akan dilanjutkan setelah selesai.
  • Untuk mendaftar CPNS 2025, calon peserta harus membuat akun di situs SSCASN dengan melengkapi data seperti email, nomor HP, NIK, dan nomor KK.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Cara daftar CPNS 2025 untuk lulusan SMA dan SMK sangat mudah dilakukan.

Kabar baik buat Anda yang sedang mencari informasi pendaftaran CPNS 2025. Sebab update terbaru menyebut jika ada peluang pemerintah kembali membuka pendaftaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan SMA/SMK

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

Cara buat akun di SSCASN untuk daftar CPNS 2025

  • Buka laman resmi SSCASN di https://sscasn .bkn.go.id
  • Klik Daftar untuk buat akun SSCASN
  • Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).
  • Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses
  • Pendaftaran Akun’
  • Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.
  • Silahkan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

