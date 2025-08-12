Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan SMA/SMK segera dibuka. Buat akun di SSCASN, pantau jadwal resmi, dan siapkan syarat seperti NIK dan KK.

Bisnis.com, JAKARTA - Cara daftar CPNS 2025 untuk lulusan SMA dan SMK sangat mudah dilakukan.

Kabar baik buat Anda yang sedang mencari informasi pendaftaran CPNS 2025. Sebab update terbaru menyebut jika ada peluang pemerintah kembali membuka pendaftaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan SMA/SMK

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

Cara buat akun di SSCASN untuk daftar CPNS 2025

Buka laman resmi SSCASN di https://sscasn .bkn.go.id

Klik Daftar untuk buat akun SSCASN

Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).

Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses

Pendaftaran Akun’

Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.

Silahkan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Jadwal dan cara cek formasi CPNS 2025 lulusan SMA/SMK (lanjut halaman 2)...