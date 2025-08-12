Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan D3 dan S1 akan dibuka setelah seleksi 2024 selesai. Daftar di situs SSCASN, pantau info di situs resmi dan media sosial BKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan D3 dan S1.

Jika melansir dari laporan Antaranews, informasi terakhir tentang pendaftaran CPNS 2025 dipublikasikan pada bulan Februari lalu.

Dalam laporan tersebut, ditulis bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada tahun 2025.

Informasi resmi tentang jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan.

Namun yang jelas, jadwal pendaftaran CPNS tahun 2025 akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 selesai.

Cara Daftar CPNS 2025 untuk D3 dan S1

Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

Cara buat akun di SSCASN untuk daftar CPNS 2025

Buka laman resmi SSCASN di https://sscasn .bkn.go.id

Klik Daftar untuk buat akun SSCASN

Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).

Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses

Pendaftaran Akun’

Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.

Silahkan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Cara Cek Formasi CPNS 2025

Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Klik menu 'Layanan Informasi' di halaman utama

Pilih opsi 'Info Lowongan' dari menu yang muncul.

Isi kolom 'Jenis Pengadaan' dengan jenis formasi yang kamu cari.

Isi kolom 'Instansi' dengan nama instansi yang sesuai.

Klik tombol 'Cari' untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

Syarat pendaftaran CPNS 2025

Warga Negara Indonesia (WNI)

Usia Minimal 18 Tahun dan Maksimal 35 Tahun

Sehat Jasmani dan Rohani

Tidak Pernah Dipidana Penjara

Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Hormat dari PNS, TNI, Polri, atau instansi lainnya.

Tidak Berstatus Sebagai CPNS atau PNS Aktif

Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Tidak Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

Bersedia Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia atau Luar Negeri, sesuai ketentuan instansi.

Cek Info secara Berkala

Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.

Berikut adalah alamat resmi dan akun media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB:

• Website resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/

• Instagram Kementerian PAN-RB: @kemenpanrb

• Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

• Instagram BKN: @bkngoidofficial

Itulah informasi terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025 per Agustus.