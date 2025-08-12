Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan D3 dan S1 akan dibuka setelah seleksi 2024 selesai. Daftar di situs SSCASN, pantau info di situs resmi dan media sosial BKN.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:27
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025 untuk lulusan D3 dan S1.

Jika melansir dari laporan Antaranews, informasi terakhir tentang pendaftaran CPNS 2025 dipublikasikan pada bulan Februari lalu.

Dalam laporan tersebut, ditulis bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada tahun 2025.

Informasi resmi tentang jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan. 

Namun yang jelas, jadwal pendaftaran CPNS tahun 2025 akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 selesai.

Cara Daftar CPNS 2025 untuk D3 dan S1

Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

Baca Juga

Cara buat akun di SSCASN untuk daftar CPNS 2025

  • Buka laman resmi SSCASN di https://sscasn .bkn.go.id
  • Klik Daftar untuk buat akun SSCASN
  • Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).
  • Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses
  • Pendaftaran Akun’
  • Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.
  • Silahkan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Cara Cek Formasi CPNS 2025

  • Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.
  • Klik menu 'Layanan Informasi' di halaman utama
  • Pilih opsi 'Info Lowongan' dari menu yang muncul.
  • Isi kolom 'Jenis Pengadaan' dengan jenis formasi yang kamu cari.
  • Isi kolom 'Instansi' dengan nama instansi yang sesuai.
  • Klik tombol 'Cari' untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

Syarat pendaftaran CPNS 2025

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia Minimal 18 Tahun dan Maksimal 35 Tahun
  • Sehat Jasmani dan Rohani
  • Tidak Pernah Dipidana Penjara
  • Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Hormat dari PNS, TNI, Polri, atau instansi lainnya.
  • Tidak Berstatus Sebagai CPNS atau PNS Aktif
  • Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai dengan jabatan yang dilamar.
  • Tidak Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik
  • Bersedia Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia atau Luar Negeri, sesuai ketentuan instansi.

Cek Info secara Berkala

Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.

Berikut adalah alamat resmi dan akun media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB:

• Website resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/

• Instagram Kementerian PAN-RB: @kemenpanrb

• Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

• Instagram BKN: @bkngoidofficial

Itulah informasi terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025 per Agustus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA
Premium
1 jam yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump
Premium
3 jam yang lalu

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Viral Link Palsu dengan Klaim Bisa Buka Blokir Rekening PPATK

Viral Link Palsu dengan Klaim Bisa Buka Blokir Rekening PPATK

Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Beda Vonis Suami Sandra Dewi dan Pendiri Sriwijaya Air pada Kasus Korupsi Timah
Hukum
31 menit yang lalu

Beda Vonis Suami Sandra Dewi dan Pendiri Sriwijaya Air pada Kasus Korupsi Timah

Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!
Nasional
1 jam yang lalu

Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

Grok AI Milik Elon Musk Prediksi Bitcoin Tembus $175.000 Akhir Tahun 2025
Internasional
2 jam yang lalu

Grok AI Milik Elon Musk Prediksi Bitcoin Tembus $175.000 Akhir Tahun 2025

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi
Humaniora
2 jam yang lalu

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi
Humaniora
2 jam yang lalu

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

3

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

4

Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini

5

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

MIDI Raup Laba Bersih Sebesar Rp390,51 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

3

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

4

Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini

5

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK