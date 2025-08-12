Bisnis Indonesia Premium
Grok AI Milik Elon Musk Prediksi Bitcoin Tembus $175.000 Akhir Tahun 2025

Grok AI Elon Musk memprediksi Bitcoin mencapai $175.000 akhir 2025, didukung data prediksi pasar dan kebijakan AS yang menguntungkan kripto.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:37
Warga mencari informasi tentang Bitcoin di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mencari informasi tentang Bitcoin di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Teknologi AI buatan Elon Musk yakni Grok, dengan berani memprediksi jika harga Bitcoin akan mencapai $175.000 pada akhir tahun 2025.

Dilansir dari Zycrypto, prakiraan tersebut muncul bersamaan dengan ekspansi terkini Grok ke umpan pasar prediksi.

Menariknya, prediksi ini muncul di tengah sinyal kebijakan AS baru yang telah dibaca oleh para pelaku pasar sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi kripto.

Ramalan Grok bahwa Bitcoin akan mencapai $175.000 pada akhir tahun 2025 dilaporkan oleh beberapa outlet yang merangkum keluaran model Grok.

Mengapa Grok AI Bisa Memprediksi Bitcoin Tembus $175.000?

Jawabannya sederhana, laporan menyebut jika perusahaan xAI telah mendorong Grok untuk mengintegrasikan input prediksi eksternal.

Dalam demo dan pembaruan produk, Grok-4 ditampilkan mengambil data dari platform prediksi teregulasi dan sumber-sumber bergaya pasar untuk menghasilkan output probabilistik.

Integrasi tersebut mengubah kumpulan data yang dapat dirujuk Grok saat membuat prakiraan.

Secara terpisah, liputan pers tentang tindakan eksekutif yang diantisipasi atau diusulkan terkait kripto di bawah pemerintahan Trump telah banyak dilaporkan dan dikutip oleh investor sebagai faktor dalam sentimen pasar.

Para analis telah mengaitkan liputan peta jalan kebijakan awal 2025 dan pembicaraan mengenai perintah eksekutif dengan minat institusional yang kembali muncul.

Prediksi Grok AI Lebih Pesimistis

Di sisi lain, Robert Kiyosaki, penulis terkenal buku Rich Dad Poor Dad, telah menegaskan kembali pendiriannya yang optimis terhadap bitcoin. 

Melalui cuitannya yang diunggah pada 15 Januari 2025 lalu, Kiyosaki memprediksi Bitcoin akan mencapai $250.000 pada tahun 2025 dan menyatakan bahwa ia akan membeli lebih banyak lagi.

Sehari sebelumnya, pada tanggal 14 Januari, Kiyosaki membagikan perspektifnya yang lebih luas tentang Bitcoin.

Menurutnya, aset ini akan membuat orang mudah menjadi kaya raya dengan cepat.

"Alasan saya menyukai bitcoin: Sebagai orang tua, Anda harus sangat pintar untuk menjadi kaya. Bitcoin membuat Anda menjadi kaya dengan mudah," cuitnya.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Share
