Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini

Presiden Peru Dina Boluarte tiba di Indonesia untuk bertemu Prabowo di Istana, membahas kerja sama ekonomi dan pemberantasan narkotika.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:46
Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tiba di Indonesia pada Minggu sore, 10 Agustus 2025, untuk memulai rangkaian kunjungan kenegaraan/BPMI Setpres
Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tiba di Indonesia pada Minggu sore, 10 Agustus 2025, untuk memulai rangkaian kunjungan kenegaraan/BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Indonesia pada Minggu, (10/8/2025). Kedatangannya merupakan kunjungan balasan dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Peru beberapa waktu lalu.

Dina tiba di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah turun dari mobil, Dina diberikan rangkaian bunga oleh Kang Nong Banten sebagai sambutan selamat datang.

Sebagai tamu kehormatan, Dina disambut dengan iringan tarian tradisional Banten dan pasukan penyambut tamu negara.

Dalam acara ini, turut dihadiri Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Gubernur Banten Andra Soni, Duta Besar Indonesia untuk Peru Ricky Suhendar, serta Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Raul Tsuboyama Galvan.

Sebelumnya, akhir 2024, Presiden Prabowo berkunjung ke Peru untuk kerja sama di bidang kebudayaan dan ekonomi. Kedua negara juga berkomitmen untuk menyelesaikan Persetujuan Kemitraan ekonomi Komprehensif  (CEPA) 

"Saya mengundang Presiden Republik Peru untuk mengunjungi Indonesia secara resmi dalam rangka HUT ke-50," kata Prabowo dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Indonesia, Jumat (15/11/2024).

Selain CEPA, pertemuan tersebut juga membahas kerja sama pemberantasan narkotika dan menyatukan pandangan kedua negara di kancah internasional. Rencananya Dina akan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto dan kegiatan kenegaraan di Indonesia.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

