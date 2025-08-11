Bisnis Indonesia Premium
Peru Ajak Investor Indonesia Kembangkan Pusat Logistik di Pasifik Amerika Selatan

Presiden Peru mengundang investor Indonesia untuk mengembangkan pusat logistik di pesisir Pasifik, memperkuat integrasi perdagangan Asia-Pasifik.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:19
Share
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra (kanan) melambaikan tangan ke arah para siswa sekolah saat pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra (kanan) melambaikan tangan ke arah para siswa sekolah saat pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra mengajak pelaku usaha Indonesia untuk berinvestasi di berbagai proyek strategis di negaranya, termasuk pengembangan pusat logistik dan infrastruktur pesisir yang menargetkan pasar Asia-Pasifik.

Dia menyebut, Peru saat ini tengah memposisikan diri sebagai pusat logistik utama di Pasifik Amerika Selatan dan simpul integrasi perdagangan kawasan Asia-Pasifik.

Ajakan tersebut disampaikan Boluarte saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Hari ini kami juga mengadopsi deklarasi kerja sama baru, yang menegaskan dan melengkapi komitmen yang dibuat pada 14 November 2024. Deklarasi ini mencakup kerja sama di bidang perdagangan, investasi, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, agrikultur, energi baru terbarukan, dan lainnya,” kata Boluarte.

Dia menegaskan minat Peru untuk menerima investasi Indonesia yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan inklusif.

“Secara khusus, saya mengundang pengusaha Indonesia menjadi investor di masa depan di semua pusat logistik, industri, dan teknologi di wilayah pesisir tengah Peru,” ujarnya.

Proyek-proyek yang ditawarkan meliputi pelabuhan baru Chancay, modernisasi Pelabuhan Callao, pengembangan Kota Bandara Internasional Jorge Chávez, taman industri Ancón, serta zona ekonomi khusus untuk sektor swasta di kawasan tersebut.

Menurut Boluarte, proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar Peru untuk menjadikan diri sebagai pusat logistik utama di Pasifik Amerika Selatan.

“Kami memposisikan Peru sebagai simpul integrasi perdagangan Asia-Pasifik,” tegasnya.

Selain memperkuat kerja sama ekonomi, Boluarte juga menyambut baik rencana peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Peru–Indonesia yang akan digelar di Lima dan Jakarta, serta peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia. Peru menegaskan kembali tekad untuk meningkatkan dan mendedikasikan hubungan kerja sama dengan Indonesia agar bersama-sama berada di jalur kemajuan demi kebaikan kedua bangsa,” pungkasnya.

Akbar Evandio
Novita Sari Simamora

