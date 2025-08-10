Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

China berencana membangun kedubes raksasa di London, memicu kekhawatiran bagi pemerintah dan warga Inggris.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 22:00
Share
Bendera China. Bloomberg/Paul Yeung
Bendera China. Bloomberg/Paul Yeung

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah China untuk membangun mega-embassy atau kedutaan besar skala besar di London memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah Inggris.

Melansir BBC, Minggu (10/8/2025), pembangunan kedutaan besar (kedubes) yang berlokasi dekat dengan kawasan pusat keuangan London tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko spionase.

China membeli lahan yang diusulkan untuk pembangunan kedutaan besar baru di Royal Mint Court, dekat Tower of London, seharga £255 juta pada 2018. Dengan luas 20.000 meter persegi, kompleks tersebut akan menjadi kedutaan terbesar di Eropa jika proyek ini terealisasi.

Namun, rencana ini menuai kekhawatiran sejumlah pihak. Mereka menilai lokasi Royal Mint Court berpotensi dimanfaatkan China untuk menyusup ke sistem keuangan Inggris, dengan memanfaatkan kabel serat optik di sekitar kawasan yang membawa data sensitif perusahaan-perusahaan di City of London, kawasan pusat keuangan London.

Aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong juga khawatir Beijing dapat menggunakan kompleks kedubes yang besar itu untuk mengintimidasi lawan politik, bahkan menahan mereka.

Warga sekitar pun juga khawatir keberadaan kedubes raksasa China akan menimbulkan risiko keamanan bagi mereka dan memicu aksi protes besar-besaran.

Baca Juga

Permohonan China untuk membangun kedutaan baru di lokasi tersebut sebelumnya ditolak oleh Tower Hamlets, dewan lokal setempat. Namun, Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner mengambil alih proses persetujuan tersebut dan akan mengambil keputusan akhir pada 9 September.

Kompleks kedubes yang diusulkan akan mencakup kantor, area basement yang luas, hunian untuk 200 staf, dan terowongan baru untuk menghubungkan gedung kedutaan dengan bangunan terpisah di kompleks kedutaan.

Baru-baru ini, Rayner meminta penjelasan kepada pemerintah China mengenai alasan sebagian rencana pembangunan kedubes raksasa tersebut disamarkan atau dihapus dari dokumen. Rayner memberikan tenggat 2 pekan kepada China.

Beberapa ruangan dalam dokumen perencanaan pembangunan kedubes yang diajukan ke Dewan Kota Tower Hamlets, termasuk area basement, telah ditandai 'dihapus karena alasan keamanan'.

Rayner, yang dijadwalkan memutuskan nasib proyek tersebut pada awal bulan depan, meminta Beijing memberikan tanggapan paling lambat pada 20 Agustus.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Inggris mengatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan sepenuhnya kebijakan dan pedoman perencanaan Inggris, serta pandangan semua pihak terkait saat mengajukan permohonan tersebut.

“Kedutaan Besar China di Inggris berkomitmen untuk mempromosikan saling pengertian dan persahabatan antara kedua bangsa, serta mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara,” kata juru bicara Kedubes China kepada BBC.

“Membangun kedutaan baru akan membantu kami menjalankan tanggung jawab tersebut dengan lebih baik," imbuhnya.

Mengutip CNN, para pengunjuk rasa dan kelompok pegiat hak asasi manusia khawatir gedung kedutaan baru China itu dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan spionase dan penegakan hukum “berjarak jauh” oleh Beijing, yang berpotensi membahayakan para penentang pemerintah China di Inggris.

Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kedutaan besar mengatakan kepada CNN bahwa rencana tersebut seharusnya tidak diizinkan untuk dilanjutkan.

“Terlalu dekat dengan Tower Bridge,” kata pria tersebut, yang enggan menyebutkan namanya. Dia juga mengemukakan kekhawatirannya terkait kasus-kasus hilangnya orang di Hong Kong.

China sebelumnya pernah dituduh memanfaatkan kantor perwakilannya sebagai pos polisi di luar negeri untuk memantau warga China di luar negeri dan memaksa mereka kembali ke tanah air.

Salah satu insiden tersebut terjadi di Inggris pada Oktober 2022, ketika seorang demonstran pro-demokrasi Hong Kong diseret ke dalam kompleks konsulat China di Manchester dan dipukuli, dalam peristiwa yang terekam kamera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Denis Riantiza Meilanova
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Sumber : BBC, CNN

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
4 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
6 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hino Putar Otak Hadapi Truk Impor China yang Gerogoti Pasar

Hino Putar Otak Hadapi Truk Impor China yang Gerogoti Pasar

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

Ekonomi China Tertekan: Deflasi Produsen 34 Bulan Beruntun Buntut Perang Harga

Ekonomi China Tertekan: Deflasi Produsen 34 Bulan Beruntun Buntut Perang Harga

Alasan DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes RI di Akhir Pekan, Termasuk Dubes untuk AS

Alasan DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes RI di Akhir Pekan, Termasuk Dubes untuk AS

Para Kandidat Calon Dubes RI untuk AS, Mulai dari Diplomat hingga Politikus

Para Kandidat Calon Dubes RI untuk AS, Mulai dari Diplomat hingga Politikus

China Terbitkan Visa Multiple-entry Khusus untuk Pebisnis RI dan Keluarganya

China Terbitkan Visa Multiple-entry Khusus untuk Pebisnis RI dan Keluarganya

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Berita Lainnya

Berita Terbaru

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir
Internasional
22 menit yang lalu

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar
Nasional
7 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Prabowo Sebut RI Tidak Suka Perang: Tapi Selalu Diusik dan Diadu Domba
Nasional
9 jam yang lalu

Prabowo Sebut RI Tidak Suka Perang: Tapi Selalu Diusik dan Diadu Domba

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman
Nasional
9 jam yang lalu

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat
Nasional
9 jam yang lalu

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya