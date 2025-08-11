Bisnis Indonesia Premium
Kopda Bazarsah Divonis Hukuman Mati Usai Tembak Polisi di Lampung

Kopda Bazarsah divonis mati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang atas penembakan tiga polisi di arena judi Lampung. Ia terbukti bersalah dan dipecat dari dinas militer.
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:23
Terdakwa Kopda Bazarsah saat persidangan pembacaan vonis yang diketuai Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (11/8/2025). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
Terdakwa Kopda Bazarsah saat persidangan pembacaan vonis yang diketuai Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (11/8/2025). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Militer I-04 Palembang, Sumatera Selatan, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Kopral Dua Bazarsah dalam kasus penembakan tiga polisi di lokasi judi sabung ayam, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto saat sidang pembacaan vonis di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (11/8/2025). 

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam Secara Ilegal, serta Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian, serta Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian.

"Memidana terdakwa dengan pidana pokok hukuman mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata majelis hakim dilansir dari Antara, Senin (11/8/2025). 

Mendengarkan pembacaan amar putusan, suasana ruang sidang riuh dengan suara isak tangis dari para keluarga korban.

Dengan vonis tersebut, Kopda Bazarsah memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding.

Sebelumnya, kasus penembakan di arena judi sabung ayam ini terungkap pada saat penggerebekan tempat perjudian itu pada Senin, 17 Maret 2025.

Dalam penggerebekan tempat judi di Kampung Karang Manik, Kabupaten Way Kanan, Lampung, itu, tiga anggota Polri tewas ditembak Kopda Bazarsah hingga akhirnya tewas. 

Ketiga polisi yang tewas itu adalah Ajun Komisaris Polisi (Anumerta) Lusiyanto (Kapolsek Negara Batin), Ajun Inspektur Polisi Dua (Anumerta) Petrus Apriyanto (Bintara Polsek Negara Batin), dan Brigadir Polisi Dua (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta (Bintara Satreskrim Polres Way Kanan).

Penembakan itu dilakukan oknum prajurit TNI Kopda Bazarsah, sedangkan Peltu Yun Heri Lubis juga terlibat dalam tindak pidana perjudian.

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Share
Ampuh, Ini Enam Tips Mengatasi Telinga Berdenging (Tinnitus)
Humaniora
39 menit yang lalu

Ampuh, Ini Enam Tips Mengatasi Telinga Berdenging (Tinnitus)

Kopda Bazarsah Divonis Hukuman Mati Usai Tembak Polisi di Lampung
Hukum
49 menit yang lalu

Kopda Bazarsah Divonis Hukuman Mati Usai Tembak Polisi di Lampung

Loker Terbaru, Ini Syarat Lowongan Kerja Damkar Jakarta Agustus 2025
Info
50 menit yang lalu

Loker Terbaru, Ini Syarat Lowongan Kerja Damkar Jakarta Agustus 2025

Kejagung Mulai Proses Penerbitan Red Notice untuk Cheryl Darmadi
Hukum
1 jam yang lalu

Kejagung Mulai Proses Penerbitan Red Notice untuk Cheryl Darmadi

Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah
Nasional
1 jam yang lalu

Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

