Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Presiden Prabowo merombak struktur Kemhan dengan menambah dua badan baru: Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Cadangan Nasional.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 22:20
Share
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya atau pelantikan Perwira TNI dan Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). JIBI/Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya atau pelantikan Perwira TNI dan Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah dua badan baru dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan), yakni Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Cadangan Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025.

Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan, dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Salinan regulasi ini diterima Antara pada Jumat (8/8/2025).

Selain menambah dua badan baru, Presiden Prabowo juga mengubah nomenklatur sejumlah lembaga di internal Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah:

  • Badan Logistik Pertahanan (Baloghan), sebelumnya bernama Badan Sarana Pertahanan (Baranahan)
  • Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan), sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan
  • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), yang menggantikan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
  • Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (IKIP), yang sebelumnya disebut Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan)

Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

Struktur dan tugas badan ini diatur dalam Bagian Kedelapan A, mulai dari Pasal 35A hingga Pasal 35D.

Dalam Pasal 35A ayat (1) disebutkan bahwa “Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Ayat (2) menyebut badan ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan.

Baca Juga

Pasal 35B menjelaskan tugas utama badan ini, yakni menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta mengoordinasikan kegiatan farmasi pertahanan.

Adapun Pasal 35C mengatur fungsi-fungsi teknis, meliputi:

  • Penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemeliharaan-perawatan alutsista dan sarana pertahanan,
  • Pelaksanaan teknis pemeliharaan dan perawatan,
  • Koordinasi kegiatan farmasi pertahanan,
  • Pemantauan, analisis, dan evaluasi kegiatan,
  • Administrasi internal badan, serta
  • Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Menteri.

Pasal 35D menyatakan bahwa struktur organisasi badan ini terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak lima pusat.

Badan Cadangan Nasional

Sementara itu, pengaturan Badan Cadangan Nasional tercantum dalam Bagian Kedelapan B, mulai dari Pasal 35E hingga Pasal 35H.

Struktur dan fungsi lengkap badan ini diatur dalam sepuluh ayat pada Pasal 35H, yang mencakup tugas strategis dalam pengelolaan komponen cadangan pertahanan negara, sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

Dalam Perpres 84/2025 itu disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Ibad Durrohman
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
1 jam yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
2 jam yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka pada Proyek Pengadaan Satelit di Kemhan

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka pada Proyek Pengadaan Satelit di Kemhan

Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

Mensesneg: Tunjangan Rp30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T Cair Bulan Depan

Mensesneg: Tunjangan Rp30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T Cair Bulan Depan

Intip Aturan Soal Pemanfaatan AI yang Disusun Pemerintah

Intip Aturan Soal Pemanfaatan AI yang Disusun Pemerintah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga
Nasional
3 jam yang lalu

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Klarifikasi Kejagung Soal Aksi 'Koboi' Jaksa Todongkan Senjata Api di Pondok Aren
Hukum
4 jam yang lalu

Klarifikasi Kejagung Soal Aksi 'Koboi' Jaksa Todongkan Senjata Api di Pondok Aren

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih
Humaniora
4 jam yang lalu

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan
Nasional
4 jam yang lalu

Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

2

Netanyahu Ngotot Ingin Hancurkan Hamas dan Kuasai Penuh Gaza

3

Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

4

Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

5

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

2

Netanyahu Ngotot Ingin Hancurkan Hamas dan Kuasai Penuh Gaza

3

Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

4

Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

5

Kejagung Libatkan Kejari untuk Usut Kasus Pengadaan Chromebook