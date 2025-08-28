Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

Prabowo Subianto menyindir kader PDIP soal pemahaman karya Bung Karno.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 21:00
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025/BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025/BPMI Setpres

Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menyelipkan sindiran kepada kader PDI Perjuangan (PDIP) saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung soal pentingnya memahami pemikiran pendiri bangsa, khususnya Presiden pertama RI, Soekarno.

“Saya maaf, maaf Mas Ario Bima, saya ini bukan anggota PDIP, tetapi saya pernah baca tulisan-tulisan Bung Karno, tidak kalah sama orang PDIP. Jangan-jangan orang PDIP enggak pernah baca,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

Dia menyebut dirinya mengoleksi karya-karya Bung Karno, termasuk pidato Indonesia Menggugat, yang bahkan dibingkai dan dipajang di kediamannya di Hambalang.

“Saya baca Indonesia Menggugat. Bahkan pidatonya saya bingkai ada di rumah saya. Siapa Sekpri (Sekretaris Pribadi) saya, benar? Pidato Bung Karno itu saya bingkai, dan dalam pidato itu beliau sebut, kekayaan kita diambil ratusan tahun, dan beliau sebut komoditas-komoditasnya—karet, teh, kopi, timah—semua disebut,” jelasnya.

Kepada Ario Bima, politisi senior PDIP yang hadir dalam acara tersebut, Prabowo sempat menggoda.

“Mas Ario pernah baca kan Indonesia Menggugat? Pernah? Nanti saya uji lho isinya,” ujar Prabowo disambut tawa audiens.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
47 menit yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
1 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hemat Rp462 Miliar, Prabowo Puji Pemda Kembangkan Irigasi untuk Hadapi Musim Kering

Hemat Rp462 Miliar, Prabowo Puji Pemda Kembangkan Irigasi untuk Hadapi Musim Kering

Angka Konsumsi Protein Indonesia Lebih Sedikit dari Filipina

Angka Konsumsi Protein Indonesia Lebih Sedikit dari Filipina

Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Ini Dia Masakan Khas Indonesia Kesukaan Soekarno, Presiden Pertama RI

Ini Dia Masakan Khas Indonesia Kesukaan Soekarno, Presiden Pertama RI

Biografi Sukarno: Aktivis, Proklamator Kemerdekaan dan Bapak Bangsa Indonesia

Biografi Sukarno: Aktivis, Proklamator Kemerdekaan dan Bapak Bangsa Indonesia

Politisi PDIP Minta Inosentius Tak 'Hantam' DPR saat Jadi Hakim MK

Politisi PDIP Minta Inosentius Tak 'Hantam' DPR saat Jadi Hakim MK

Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi
Nasional
5 menit yang lalu

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet
Nasional
1 jam yang lalu

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP
Nasional
1 jam yang lalu

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

Hemat Rp462 Miliar, Prabowo Puji Pemda Kembangkan Irigasi untuk Hadapi Musim Kering
Nasional
1 jam yang lalu

Hemat Rp462 Miliar, Prabowo Puji Pemda Kembangkan Irigasi untuk Hadapi Musim Kering

Angka Konsumsi Protein Indonesia Lebih Sedikit dari Filipina
Humaniora
2 jam yang lalu

Angka Konsumsi Protein Indonesia Lebih Sedikit dari Filipina

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

2

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

3

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

4

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

5

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

2

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

3

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

4

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

5

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?