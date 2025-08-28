Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

Menkeu memangkas transfer daerah 2026, saat yang sama 350 dari 416 kabupaten bergantung APBN.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 23:00
Share
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat. 

Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran. 

"Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat," ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).  

Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli. 

"Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh," kata mantan Kapolri itu. 

Baca Juga

Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah. 

Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan. 

Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah. 

"Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat," terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
2 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Warga Cirebon Bayar PBB-P2 14 Tahun Tak Masuk Kas Daerah, Bapenda Buka Suara

Warga Cirebon Bayar PBB-P2 14 Tahun Tak Masuk Kas Daerah, Bapenda Buka Suara

Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Waketum Golkar: Selama Resmi itu Baik

Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Waketum Golkar: Selama Resmi itu Baik

Ada Ancaman Tarif Tambahan Trump, Pajak Digital Makin Sulit Dikejar?

Ada Ancaman Tarif Tambahan Trump, Pajak Digital Makin Sulit Dikejar?

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025

Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025

IKPI: Percepatan Optimalisasi Coretax Bisa Jaring Potensi Pajak Shadow Economy

IKPI: Percepatan Optimalisasi Coretax Bisa Jaring Potensi Pajak Shadow Economy

Pajak PBB Kota Bogor 2025 Naik Hingga 150%

Pajak PBB Kota Bogor 2025 Naik Hingga 150%

Tagihan PBB di Balikpapan Tembus Rp9 Juta, Wali Kota Buka Suara

Tagihan PBB di Balikpapan Tembus Rp9 Juta, Wali Kota Buka Suara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten
Nasional
9 menit yang lalu

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang
Nasional
11 menit yang lalu

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi
Nasional
28 menit yang lalu

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet
Nasional
1 jam yang lalu

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP
Nasional
2 jam yang lalu

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

2

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

3

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

4

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

5

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

2

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

3

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

4

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

5

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?