GOTO Sampaikan Duka Cita pada Driver Ojol yang Dilindas Rantis Brimob

GOTO menyampaikan duka cita atas insiden rantis Brimob yang menabrak driver ojol di Pejompongan. Investigasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyampaikan duka cita atas insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) pada Kamis (28/8/2025).

Direktur Public Affairs & Communications GOTO Ade Mulya mengatakan pihaknya menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden tertabraknya pengemudi ojol di Pejompongan tersebut.

Doa dan simpati tulus kami sampaikan untuk korban serta keluarga yang terdampak,” ungkap Ade dalam pernyataan resminya, Kamis (28/8/2025).

Namun, Ade mengatakan identitas korban masih belum dapat dipastikan dan hingga saat ini, pihaknya terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan.

”Kami akan terus menyampaikan informasi resmi apabila terdapat perkembangan baru terkait insiden ini,” ungkapnya.

GOTO juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi tetap kondusif.

Berdasarkan video yang beredar, peristiwa ini bermula saat rantis Brimob melaju di wilayah Pejompongan untuk memecah konsentrasi massa.

Kendaraan tersebut justru menabrak seseorang yang menggunakan atribut ojek online (ojol). Massa yang tadinya menghindari kendaraan tersebut langsung mengerumuni kendaraan.

Mobil berkelir hitam milik Polri itu sempat berhenti sejenak. Namun, nahas mobil tersebut tetap melaju dan melindas pria dengan jaket ojol itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis tersebut melalui Divpropam Polri.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Dia menambahkan, dirinya telah menerjunkan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, dan tim Pusdokkes Polri untuk mencari keberadaan korban untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

"Sampai saat ini kami sedang minta Kapolda, Kadivpropam dan Tim Pusdokes untuk mencari keberadaan korban," pungkasnya.