Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Simak pesan-pesan serta visi dari seluruh Presiden Indonesia yang ditayangkan saat perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:33
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Upacara pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Upacara pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan HUT RI ke-80 kali ini menampilkan visi pemimpin bangsa. Visi dari presiden pertama RI, Soekarno, hingga Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto ditampilkan dalam layar video di Istana Merdeka jelang upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan, Minggu (17/8/2025). 

Dalam tayangan video tersebut, Presiden RI pertama Soekarno mengatakan Indonesia bertekad membangun dunia yang baru, dunia yang lebih baik.

Lalu, Presiden ke-2 Indonesia Soeharto menuturkan cita-cita pembangunan Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur daripada Pancasila.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie dalam video tersebut menyampaikan keanekaragaman dari suku menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa.

Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Presiden ke-4 RI ditampilkan menyampaikan kita akan tetap terus sebagai bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan.

Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Lalu, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono menuturkan bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan persatuan Indonesia, kerukunan, kerja keras, dan gotong royong dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Terakhir, Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI mengatakan siap membangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita.

“Indonesia harus swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo.

Video visi dari pemimpin bangsa ini ditampilkan di usai pengibaran bendera merah putih, pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2025.

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

