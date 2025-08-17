Bisnis Indonesia Premium
Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI

Jupiter Aerobatic Team TNI AU memeriahkan HUT ke-80 RI dengan manuver spektakuler di atas Istana Merdeka, disaksikan Presiden Prabowo dan tamu negara.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:10
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada hari ini, Minggu (17/8/2025) turut dimeriahkan oleh pesawat tempur Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI Angkatan Udara (AU) yang melakukan manuver terbang atau fly pass di atas Istana Merdeka.

Manuver tim yang juga dikenal dengan sebutan 'The Jupiters' ini pun turut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran tamu negara yang hadir di Istana Merdeka. 

Adapun, pesawat tempur yang terdiri dari F-16 Fighting Falcon, Hawk 100/200 dan T-50 Golden Eagle membentuk formasi angka 80 yang melambangkan 80 tahun Kemerdekaan RI.

Dalam momen peringatan HUT ke-80 RI kali ini, JAT menampilkan atraksi manuver udara yang disertai penggunaan asap merah putih. Salah satu manuver yang dilakukan yakni loop atau lingkaran vertikal penuh menggunakan pesawat berjenis KT-1B Wong Bee.

Tak hanya itu, di atas langit Istana Merdeka, gemuruh suara F-16 Fighting Falcon memecah langit Jakarta sebagai manuver pembuka dari The Jupiters.

Menyusul di belakangnya, Tim Jupiter Aerobatik juga melintas di atas Istana Merdeka, dengan kecepatan rendah sembari mengeluarkan asap berwarna merah dan putih, melambangkan bendera RI.

Sontak aksi tersebut mendapatkan riuh tepuk tangan dari Presiden Prabowo Subianto beserta para tamu di Istana Merdeka yang menghadiri HUT ke-80 RI.

Dengan kemampuan personel dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dinilai siap menjadi angkatan perang yang ampuh dan siap menjaga kedaulatan NKRI.

Sebagai tambahan informasi, tidak hanya pada momentum HUT RI, Jupiter Aerobatic Team juga kerap melakukan eksibisi di berbagai pameran nasional maupun internasional di Thailand, Brunei Darussalam, hingga Singapura.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Novita Sari Simamora

