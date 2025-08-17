Bisnis Indonesia Premium
Ini Profil Komandan Upacara 17 Agustus di Istana Kolonel Inf Amril Hairul Tehupelasury SIP

Kolonel Inf Amril Hairul Tehupelasury, lahir di Tulehu, memimpin Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka. Ia adalah Wakil Komandan Grup 1 Kopassus.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:45
Kolonel Inf TNI Amril Hairul Tehupelasury menjadi Komandan Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara
Kolonel Inf TNI Amril Hairul Tehupelasury menjadi Komandan Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara

Bisnis.com, JAKARTA - Kolonel Inf TNI Amril Hairul Tehupelasury bertindak sebagai Komandan Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

Saat upacara 17 Agustus 2025, protokol membacakan bahwa Amril lahir di Tulehu, 1 November 1979. Lulusan Akademi Militer 2022. Dia berasal dari Ambon Maluku.

Jabatan yang dipegang Amril Hairul Tehupelasury adalah Wakil Komandan Grup 1 Kopassus.

Sebelumnya, Amril pernah juga menjabat sebagai Dandim 1414 Tana Toraja.

Kemudian, Amril juga pernah bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TNI Kontinger Garuda XXVI UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) Tahun 2020.

Dalam upacara, 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, petugas pembawa baki hari ini adalah Bianca Alessia Christabella Lantang. Siswa dari SMA Lentera Harapan Tomohon.

Bianca adalah perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang terpilih sebagai pembawa baki bendera Merah Putih. Namun, ada juga cadangan pembawa baki cadangan.

Pembawa baki cadangan yakni Nindya Eltsani Fawwaz, Paskibraka asal Jambi yang berasal dari SMAN 2 Kota Sungai Penuh.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

