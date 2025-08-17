Anies Rayakan HUT ke-80 RI di Kereta: Kemerdekaan Hadir Bukan Hanya di Istana

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan HUT ke-80 RI di kereta Argo Wilis pada Minggu (17/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang unik.

Alih-alih mengikuti upacara kenegaraan di istana, Anies merayakan HUT ke-80 RI di atas Kereta Api Argo Wilis dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta. Momen tersebut dibagikan olehnya melalui video di Instagram resmi.

“Ini di kereta api Argo Wilis dari Bandung ke Yogyakarta,” kata Anies dalam video tersebut dikutip pada Minggu (17/8/2025),

Dalam video tersebut, Anies tampak berdiri bersama penumpang lain ketika suara proklamasi bergema di dalam gerbong. Mereka kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh kondektur bernama Choirul.

Melalui keterangan, Anies juga menegaskan semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di pusat-pusat pemerintahan, melainkan juga hadir di ruang publik, bahkan dalam keseharian rakyat.

“Suara yang bergema di dalam gerbong ini terasa begitu agung. Seakan mengingatkan, kemerdekaan hadir bukan hanya di istana, tetapi juga hidup dalam keseharian rakyatnya. Dari desa hingga kota, dari darat hingga rel yang berliku di pegunungan Jawa, semangat kemerdekaan itu hadir, menyapa, dan mengikat kita semua sebagai bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia,” tulis Anies.

Sebelum berangkat ke Yogyakarta, Anies sempat menghadiri takziah di Bandung. Dia melayat almarhumah Maryam Solihin GP, istri dari almarhum Solihin GP, yang wafat pada usia 97 tahun.

Dia mengatakan Maryam adalah saksi perjalanan panjang, mendampingi sosok pejuang sekaligus pemimpin bangsa yang begitu legendaris, Solihin GP dikenal sebagai gerilyawan yang ikut dalam long march dari Jawa Barat menuju Yogyakarta, bagian dari generasi yang mempertahankan proklamasi dengan segala pengorbanan.

“Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mendiang Ibu Maryam, melapangkan jalannya, serta mempertemukannya kembali bersama almarhum Bapak Solihin GP dalam kedamaian abadi. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Al-Fatihah,” tulis Anies di Instagram.