Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Rayakan HUT ke-80 RI di Kereta: Kemerdekaan Hadir Bukan Hanya di Istana

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan HUT ke-80 RI di kereta Argo Wilis pada Minggu (17/8/2025).
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 13:55
Share
Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tiba di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tiba di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang unik.

Alih-alih mengikuti upacara kenegaraan di istana, Anies merayakan HUT ke-80 RI di atas Kereta Api Argo Wilis dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta. Momen tersebut dibagikan olehnya melalui video di Instagram resmi.

“Ini di kereta api Argo Wilis dari Bandung ke Yogyakarta,” kata Anies dalam video tersebut dikutip pada Minggu (17/8/2025),

Dalam video tersebut, Anies tampak berdiri bersama penumpang lain ketika suara proklamasi bergema di dalam gerbong. Mereka kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh kondektur bernama Choirul.

Melalui keterangan, Anies juga menegaskan semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di pusat-pusat pemerintahan, melainkan juga hadir di ruang publik, bahkan dalam keseharian rakyat.

“Suara yang bergema di dalam gerbong ini terasa begitu agung. Seakan mengingatkan, kemerdekaan hadir bukan hanya di istana, tetapi juga hidup dalam keseharian rakyatnya. Dari desa hingga kota, dari darat hingga rel yang berliku di pegunungan Jawa, semangat kemerdekaan itu hadir, menyapa, dan mengikat kita semua sebagai bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia,” tulis Anies.

Baca Juga

Sebelum berangkat ke Yogyakarta, Anies sempat menghadiri takziah di Bandung. Dia melayat almarhumah Maryam Solihin GP, istri dari almarhum Solihin GP, yang wafat pada usia 97 tahun.

Dia mengatakan Maryam adalah saksi perjalanan panjang, mendampingi sosok pejuang sekaligus pemimpin bangsa yang begitu legendaris, Solihin GP dikenal sebagai gerilyawan yang ikut dalam long march dari Jawa Barat menuju Yogyakarta, bagian dari generasi yang mempertahankan proklamasi dengan segala pengorbanan.

“Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mendiang Ibu Maryam, melapangkan jalannya, serta mempertemukannya kembali bersama almarhum Bapak Solihin GP dalam kedamaian abadi. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Al-Fatihah,” tulis Anies di Instagram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
54 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tom Lembong Ngaku Kaget saat Dapat Abolisi dan Bebas dari Penjara

Tom Lembong Ngaku Kaget saat Dapat Abolisi dan Bebas dari Penjara

Tom Lembong Bebas, Anies Apresiasi Presiden Prabowo hingga DPR

Tom Lembong Bebas, Anies Apresiasi Presiden Prabowo hingga DPR

Anies Apresiasi Prabowo dan DPR untuk Pemberian Abolisi Tom Lembong

Anies Apresiasi Prabowo dan DPR untuk Pemberian Abolisi Tom Lembong

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025
Nasional
7 menit yang lalu

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati
Nasional
22 menit yang lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka
Nasional
22 menit yang lalu

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI
Hukum
27 menit yang lalu

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
34 menit yang lalu

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI