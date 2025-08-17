Bisnis Indonesia Premium
Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka meriah dengan kolaborasi musik, budaya, dan atraksi militer. Presiden Prabowo bacakan teks Proklamasi.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:59
Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer
Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025) pagi berlangsung meriah dan penuh khidmat.

Rangkaian acara dikemas dengan perpaduan nuansa budaya, musik, hingga atraksi militer yang spektakuler.

Sejak pagi, suasana Istana Merdeka sudah dimeriahkan dengan penampilan para musisi Tanah Air. Penyanyi Cakra Khan dan Isyana Sarasvati membuka acara dengan kolaborasi duet, disusul suara merdu penyanyi keroncong Endah Laras yang membawakan lagu Tanah Air.

Penyanyi Rossa juga tampil membawakan lagu kebangsaan, mengisi suasana dengan nuansa patriotik.

Sebelum upacara dimulai, Kirab Merah Putih hadir sebagai salah satu atraksi utama. Arak-arakan kereta kencana dari Monas menuju Istana Merdeka digelar, diiringi pasukan Paspampres yang menampilkan simbol-simbol kerajaan dari seluruh Indonesia.

Paskibraka kemudian bersiap di pintu sisi barat Istana Merdeka. Komandan upacara memasuki lapangan, diikuti Inspektur Upacara (Irup).

Tepat pukul 10.00 WIB, detik-detik Proklamasi digelar, ditandai dentuman 17 kali meriam. Presiden Prabowo Subianto membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan, sebelum rangkaian upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera.

Formasi khusus Paskibraka menjadi sorotan saat pembawa baki mendekat ke Presiden. Pasukan membentuk angka 80 sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih dikibarkan dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berkumandang khidmat di seluruh penjuru Istana.

Atraksi Alutsista dan Budaya

Selepas pengibaran bendera, langit Jakarta dihiasi parade alutsista. Helikopter TNI mengibarkan bendera Merah Putih dan logo resmi HUT ke-80 RI di atas Monas, sementara delapan jet tempur F-16 melintas gagah di udara, menambah kemegahan perayaan.

Atraksi seni dan budaya bertema “Bhinneka Tunggal Ika” juga menjadi daya tarik utama. Dengan Happy Salma sebagai pembawa acara, penampilan dimulai dari tarian Barong Bali dan Tari Payung, dilanjutkan aksi pencak silat spektakuler dari aktor Iko Uwais dan timnya.

Anak-anak juga tampil dalam atraksi pacu jalur, termasuk Rayyan Arkan Dikha, yang menambah warna dalam perayaan. Semua penampil kemudian membentuk formasi angka 80, menandai usia kemerdekaan Indonesia.

Sebagai penutup, Cakra Khan, Isyana Sarasvati, dan Rossa kembali tampil bernyanyi di hadapan Presiden Prabowo dan tamu undangan. Suasana menjadi semakin meriah ketika Mensesneg, Seskab, hingga pasukan Paskibraka turut menari bersama, menegaskan semangat persatuan dalam perayaan bersejarah ini.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Mia Chitra Dinisari

