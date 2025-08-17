Hari Kemerdekaan Indonesia, Ketua KPK Tegaskan Pegawai KPK Tidak Bisa Dibeli

Ketua KPK Setyo Budianto tegaskan pegawai KPK tak bisa dibeli, dorong integritas dan gotong royong lawan korupsi demi masa depan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto menegaskan pegawai KPK tidak bisa dibeli atau ditundukan sehingga melemahkan pengusutan tindak pidana korupsi

Menurutnya KPK menjadi tonggak serta simbol kedaulatan hukum dalam membasmi korupsi. Dia mengingatkan kepada jajarannya untuk berani melawan segala bentuk tindakan korupsi.

“Pegawai KPK harus jadi simbol kedaulatan hukum yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditundukan,” tegasnya saat memberikan amanat upacara kemerdekaan Indonesia di halaman Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (17/8/2025).

Dia menginginkan para jajarannya memiliki integritas menjunjung nilai-nilai tanggung jawab dan profesionalisme di tubuh KPK.

Sebab, dia menilai saat ini tindak pidana korupsi masih banyak terjadi sehingga menjadi tantangan di era modern.

Baginya korupsi hanya merugikan masyarakat dan negara serta mematikan masa depan anak-anak. Dia menekankan setiap rupiah adalah harapan bagi pendidikan anak Indonesia.

“Kita tidak hanya bekerja untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak-anak Indonesia, untuk generasi yang akan mewarisi negeri ini,” ujarnya.

Dia turut mendorong berbagai pihak saling bergotong royong melawan korupsi agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

“Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan integritas, dengan keberanian, dan dengan semangat gotong royong, karena Indonesia yang bersatu berdaulat sejahtera dan maju hanya bisa terwujud jika kita semua bebas dari korupsi,” pungkasnya.