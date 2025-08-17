Bisnis Indonesia Premium
Hari Kemerdekaan Indonesia, Ketua KPK Tegaskan Pegawai KPK Tidak Bisa Dibeli

Ketua KPK Setyo Budianto tegaskan pegawai KPK tak bisa dibeli, dorong integritas dan gotong royong lawan korupsi demi masa depan Indonesia.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:52
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto menegaskan bahwa pegawai KPK tidak bisa dibeli saat mengusut kasus korupsi/ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto menegaskan bahwa pegawai KPK tidak bisa dibeli saat mengusut kasus korupsi/ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto menegaskan pegawai KPK tidak bisa dibeli atau ditundukan sehingga melemahkan pengusutan tindak pidana korupsi

Menurutnya KPK menjadi tonggak serta simbol kedaulatan hukum dalam membasmi korupsi. Dia mengingatkan kepada jajarannya untuk berani melawan segala bentuk tindakan korupsi.

“Pegawai KPK harus jadi simbol kedaulatan hukum yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditundukan,” tegasnya saat memberikan amanat upacara kemerdekaan Indonesia di halaman Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (17/8/2025).

Dia menginginkan para jajarannya memiliki integritas menjunjung nilai-nilai tanggung jawab dan profesionalisme di tubuh KPK.

Sebab, dia menilai saat ini tindak pidana korupsi masih banyak terjadi sehingga menjadi tantangan di era modern. 

Baginya korupsi hanya merugikan masyarakat dan negara serta mematikan masa depan anak-anak. Dia menekankan setiap rupiah adalah harapan bagi pendidikan anak Indonesia.

“Kita tidak hanya bekerja untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak-anak Indonesia, untuk generasi yang akan mewarisi negeri ini,” ujarnya.

Dia turut mendorong berbagai pihak saling bergotong royong melawan korupsi agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

“Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan integritas, dengan keberanian, dan dengan semangat gotong royong, karena Indonesia yang bersatu berdaulat sejahtera dan maju hanya bisa terwujud jika kita semua bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

KPK Panggil Rektor USU, Saksi Kasus Korupsi PUPR Jalan Sumut

KPK Ungkap Sejumlah Barang Bukti Dihilangkan Saat Penggeledahan di Kantor Maktour

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Fahri Hamzah Soroti Makna Angka 8 di HUT ke-80 RI

Bareskrim Tetapkan Direktur PT Karya Lisbeth jadi Tersangka Kasus Tambang Zirkon

Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI
Nasional
7 menit yang lalu

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI
Nasional
30 menit yang lalu

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI
Nasional
34 menit yang lalu

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur
Nasional
36 menit yang lalu

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer
Nasional
41 menit yang lalu

