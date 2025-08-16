Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bareskrim Tetapkan Direktur PT Karya Lisbeth jadi Tersangka Kasus Tambang Zirkon

Bareskrim Polri menetapkan Direktur PT Karya Lisbeth, Marcel Sunyoto, sebagai tersangka kasus tambang zirkon ilegal di Kalteng, terancam 5 tahun penjara.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:11
Share
Gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. JIBI/Anshary Madya Sukma
Gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. JIBI/Anshary Madya Sukma
Ringkasan Berita
  • Bareskrim Polri menetapkan Direktur PT Karya Lisbeth, Marcel Sunyoto, sebagai tersangka dalam kasus tambang mineral bukan logam di Kalimantan Tengah.
  • Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara, dan Marcel telah dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  • Kasus ini terkait dugaan aktivitas tambang tanpa izin yang melanggar Pasal 158 dan 161 UU Minerba, dengan ancaman pidana penjara lima tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral bukan logam di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan satu tersangka itu adalah Direktur PT Karya Lisbeth, Marcel Sunyoto (MS).

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka (MS)," kata Nunung saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Nunung menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada pekan lalu. Adapun, MS menjadi tersangka sejak Rabu (6/8/2025).

Sebagai tindak lanjut, Nunung mengatakan bahwa Marcel telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka hari ini.

"Sudah hadir," ujar Nunung.

Baca Juga

Adapun, jenderal polisi bintang satu ini mengatakan bahwa Marcel berpotensi bakal dilakukan penahanan oleh Bareskrim. Pasalnya, ancaman pidananya penjara lima tahun.

"Dapat ditahan, bukan harus, tapi kalau nanti yang bersangkutan kooperatif ya ngapain ditahan," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahap operasi produksi dari Dinas ESDM Kalteng.

Surat itu terbit setelah mendapatkan evaluasi rekonsiliasi dan monitoring kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dalam hal ini galian Zirkon.

Dalam hal ini, Bareskrim Polri menduga bahwa aktivitas tambang ini dilakukan tanpa izin, sehingga melanggar Pasal 158 dan 161 UU Minerba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
39 menit yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment
Premium
1 jam yang lalu

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kasus Beras Oplosan, Alat Produksi Beras Sudah Dikembalikan ke Pemprov

Kasus Beras Oplosan, Alat Produksi Beras Sudah Dikembalikan ke Pemprov

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK

Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK

Tok! 22 Komoditas Ini Masuk Daftar Mineral Strategis, Ada Nikel hingga Timah

Tok! 22 Komoditas Ini Masuk Daftar Mineral Strategis, Ada Nikel hingga Timah

Pabrik Zirkon Surya Intrindo Segera Beroperasi

Pabrik Zirkon Surya Intrindo Segera Beroperasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy
Internasional
26 menit yang lalu

Pertemuan Trump dan Putin Antiklimaks, Negosiasi Ukraina Diserahkan ke Zelenskiy

Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat
Nasional
46 menit yang lalu

Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS
Internasional
1 jam yang lalu

Putin Ungkap Pertemuan dengan Trump Bisa Perbaiki Hubungan Rusia-AS

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina
Internasional
1 jam yang lalu

Pertemuan Trump & Putin di Alaska Belum Hasilkan Kesepakatan soal Perang Ukraina

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan
Humaniora
1 jam yang lalu

Prabowo Bilang Begini, Gaji PNS 2026 Capai Rp5,9 Jutaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

2

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

3

Puan Soroti Efisiensi Prabowo: Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Belanja

4

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

5

Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025: Bahas Serkahnomics hingga Jenderal Korup

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

2

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

3

Puan Soroti Efisiensi Prabowo: Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Belanja

4

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

5

Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025: Bahas Serkahnomics hingga Jenderal Korup