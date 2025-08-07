Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Presiden Prabowo puas dengan kinerja kabinetnya, meski isu reshuffle mencuat. Hasan Nasbi mengatakan keputusan reshuffle tetap hak prerogatif Presiden.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:29
Share
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi saat ditemui di Jakarta pada Senin (26/5/2025)/Bisnis-Akbar Evandio
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi saat ditemui di Jakarta pada Senin (26/5/2025)/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini merasa puas dengan kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih.

Meskipun isu reshuffle kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir, tetapi Hasan menyebut Presiden Ke-8 RI itu justru menekankan rasa terima kasih kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar sebelumnya.

Hal ini disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025) saat menjawab pertanyaan mengenai potensi bergabungnya partai lain ke dalam koalisi pemerintahan, termasuk isu keterlibatan PDI-P pasca pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

“Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid. Kabinet sangat kompak dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kekompakan seluruh anggota kabinet,” ujar Hasan.

Hasan juga menegaskan bahwa meskipun spekulasi publik soal perombakan kabinet terus berkembang, keputusan soal reshuffle tetap sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa lakukan, bisa tidak. Itu tergantung Presiden,” ujarnya.

Baca Juga

Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang sempat menyebut ada orang yang tidak berkeringat, tapi ingin masuk kabinet, Hasan menolak memberikan klarifikasi lebih lanjut.

“Kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan. Saya tidak bisa konfirmasi kata-kata yang tadi,” tegasnya.

Hasan menambahkan, yang ditekankan Kepala negara dalam sidang kabinet kemarin adalah semangat kerja kolektif, kolaborasi antar kementerian, serta pentingnya menjaga solid tim pemerintahan di tengah banyaknya tantangan nasional dan global.

“Beliau merasakan, sebagai kapten kesebelasan, kesebelasan ini sangat kompak. Jadi kita ambil kalimat Presiden yang itu saja,” pungkas Hasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Prabowo Singgung Reshuffle: Kalau Menteri Jawab Tak Bisa, Terpaksa Diganti

Prabowo Singgung Reshuffle: Kalau Menteri Jawab Tak Bisa, Terpaksa Diganti

Golkar Respons Rumor Reshuffle Kabinet Prabowo: Tunggu Saja

Golkar Respons Rumor Reshuffle Kabinet Prabowo: Tunggu Saja

Guru Besar Kedokteran Unand Padang Berharap Prabowo Evaluasi Kinerja Menkes

Guru Besar Kedokteran Unand Padang Berharap Prabowo Evaluasi Kinerja Menkes

Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle: Presiden Terus Pantau Kinerja

Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle: Presiden Terus Pantau Kinerja

Wamensesneg: Evaluasi Kinerja Menteri Jadi Hak Eksklusif Presiden

Wamensesneg: Evaluasi Kinerja Menteri Jadi Hak Eksklusif Presiden

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Siapa Menteri yang Bakal Terdepak?

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Siapa Menteri yang Bakal Terdepak?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK
Hukum
7 menit yang lalu

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo
Nasional
1 jam yang lalu

Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Sosiolog
Nasional
1 jam yang lalu

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Sosiolog

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut
Nasional
2 jam yang lalu

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo
Nasional
2 jam yang lalu

Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

3

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

3

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama