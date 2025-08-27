Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kapolri Nyatakan Siap Kawal Permintaan Keluarga Diplomat Arya Daru

Kapolri siap kawal kasus kematian Diplomat Arya Daru dengan pendekatan saintifik, terbuka pada masukan, dan melibatkan pihak eksternal untuk mengungkap kebenaran.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 02:29
Share
Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memberikan laporan di acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025)/Youtube Setpres
Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memberikan laporan di acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025)/Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan permintaan keluarga Diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan (ADP).

Sigit menyatakan bahwa korps Bhayangkara siap menerima masukan dari pihak manapun untuk membuat terang kasus kematian Arya Daru.

"Prinsipnya Polri terbuka untuk menerima masukan dari mana pun," ujar Sigit kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Dia menambahkan, Mabes Polri bahkan siap ikut terjun untuk memberikan pendampingan agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga tidak menutup pelibatan pihak eksternal dalam pengusutan kasus ini. Pada intinya, kasus Arya ini harus bisa terungkap secara saintifik dan tidak lagi dilanda isu liar.

"Agar peristiwa yang terjadi betul-betul bisa terang benderang, terungkap dan bisa dipertanggungjawabkan secara scientific dan tidak terbantahkan ke keluarga korban dan publik," pungkasnya.

Baca Juga

Sekadar informasi, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyimpulkan bahwa kematian Arya Daru tidak memiliki unsur pidana dan meninggal tanpa ada keterlibatan orang lain.

Namun demikian, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Wira Satya Triputra menyatakan bahwa pihaknya masih belum menghentikan penyelidikan perkara kematian Arya Daru ini.

"Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi, kami tetap tampung. Sementara belum [SP3]," ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
5 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
5 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam

Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Komjen Dedi Prasetyo Resmi Dilantik jadi Wakapolri Hari Ini

Kapolri Ganti Pejabat Polda Metro Jaya: Kapolda hingga Kabid Humas

Kapolri Ganti Pejabat Polda Metro Jaya: Kapolda hingga Kabid Humas

Profil Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Baru yang Ditunjuk Kapolri

Profil Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Baru yang Ditunjuk Kapolri

Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Dino Patti Djalal Desak Polisi Ungkap Misteri Kematian Diplomat Arya Daru

Dino Patti Djalal Desak Polisi Ungkap Misteri Kematian Diplomat Arya Daru

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kapolri Nyatakan Siap Kawal Permintaan Keluarga Diplomat Arya Daru
Hukum
24 menit yang lalu

Kapolri Nyatakan Siap Kawal Permintaan Keluarga Diplomat Arya Daru

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum
Nasional
4 jam yang lalu

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

Diduga Disembunyikan, KPK Telusuri 3 Mobil Mewah Milik Immanuel Ebenezer
Hukum
4 jam yang lalu

Diduga Disembunyikan, KPK Telusuri 3 Mobil Mewah Milik Immanuel Ebenezer

Prabowo Kenang Mahar Mardjono: Dulu Saya Diperiksa Beliau
Nasional
6 jam yang lalu

Prabowo Kenang Mahar Mardjono: Dulu Saya Diperiksa Beliau

Istana: Pembentukan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Nasional
6 jam yang lalu

Istana: Pembentukan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

2

Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus

3

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

4

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

5

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Walhi Desak Kalla Arebama Hentikan Penambangan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

2

Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus

3

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

4

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

5

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC