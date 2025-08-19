Bisnis Indonesia Premium
Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam

Kapolri Listyo Sigit Prabowo melantik 7 PJU Mabes Polri di Jakarta, termasuk Irwasum dan Kabareskrim.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:13
Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memberikan laporan di acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025)/Youtube Setpres
Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memberikan laporan di acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025)/Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melantik pejabat utama alias PJU Mabes Polri.

Pelantikan ini berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan hari ini, Selasa (19/8/2025).

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan total ada tujuh PJU Mabes Polri. Enam di antaranya melakukan serah terima jabatan (sertijab).

“Hari ini Bapak Kapolri melantik Bapak Irwasum dan Kapolda Sulbar, kemudian ada sertijab untuk 6 PJU Mabes Polri," ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Dia merincikan pelantikan itu dilakukan untuk Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada.

Sementara itu, enam lainnya sertijab sekaligus pelantikan mulai dari Kabareskrim Komjen Syahardiantono.

Selanjutnya, Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus; Astamaops Polri Komjen M. Fadil Imran; Kabaharkam Polri Irjen Karyoto; Kadivhubinter Polri Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana; dan Kapusjarah Polri Kombes Pol Bagas Uji Nugroho.

Adapun, Sandi menekankan bahwa pelantikan dan sertijab ini merupakan bentuk penyegaran di institusi Polri.

"Hal ini bentuk penyegaran organisasi dan bentuk tour of duty and tour of area,” pungkasnya.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

