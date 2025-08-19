Bisnis Indonesia Premium
Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menjelaskan tunjangan rumah anggota DPR Rp50 juta/bulan, yang masih kurang dari biaya sewa di Senayan.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:35
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Adies Kadir buka suara soal tunjangan rumah bagi anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Adies mengatakan tunjangan yang diberikan berdasarkan harga kontrakan atau kos-kosan yang berada di sekitar Senayan dengan besar 4×6 meter. Dalam perhitungannya, total harga sewa rumah di daerah tersebut adalah 78 juta/bulan.

"Kalau Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan, padahal yang didapat sekitar Rp50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

Artinya, kata dia, dari tunjangan rumah yang diberikan, anggota DPR masih perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp28 juta.

Dia mengatakan tunjangan itu masih masuk akal untuk diberikan. Sebab, menurutnya kerja anggota DPR tidak hanya rapat, tetapi membahas rancangan anggaran yang kompleks.

Dia menambahkan kehidupan anggota DPR yang banyak tanggungan mulai dari istri hingga supir pribadi.

"Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu 1 dan supir 1 yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4×6 meter," ujarnya.

Dia menegaskan pemberian tunjangan rumah hanya diterima oleh anggota DPR RI dan bukan untuk para pimpinan.

"Setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas," kata Adies.

Meski begitu, dia menilai jika tunjangan rumah memberatkan di tengah efisiensi anggaran, dia mengimbau ke jajarannya untuk mencari harga sewa sekitar Rp1 juta.

Adies juga menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi jajaran DPR RI. Namun ada kenaikan tunjangan makan karena perhitungan berdasarkan kenaikan harga pangan.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras-telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR," jelasnya.

Dia turut menyinggung gaji anggota DPR yang selama 20 tahun tidak naik. Namun, Adies memahami kondisi negara yang sedang menerapkan efisiensi anggaran.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!
Nasional
10 menit yang lalu

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

Kedatangan Mahasiswa Asing ke AS Anjlok, Asal Asia Berkurang Paling Banyak
Internasional
24 menit yang lalu

Kedatangan Mahasiswa Asing ke AS Anjlok, Asal Asia Berkurang Paling Banyak

Dukung Program Ketahanan Pangan, Jaksa Agung Bakal 'Sulap' Lahan Sitaan jadi Lahan Pertanian
Hukum
28 menit yang lalu

Dukung Program Ketahanan Pangan, Jaksa Agung Bakal 'Sulap' Lahan Sitaan jadi Lahan Pertanian

Pertemuan Trump–Putin Tak Ada Deal, Ukraina Tawarkan Kontrak Senjata Jumbo ke AS
Internasional
29 menit yang lalu

Pertemuan Trump–Putin Tak Ada Deal, Ukraina Tawarkan Kontrak Senjata Jumbo ke AS

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi
Hukum
1 jam yang lalu

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dilikuidasi

Berita Lainnya

