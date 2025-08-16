Bisnis Indonesia Premium
Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan

Komjen Dedi Prasetyo usai dilantik sebagai Wakapolri mendapatkan sejumlah tugas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 16:10
Komjen Dedi Prasetyo saat dilantik menjadi Wakapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Sabtu (16/8/2025)/Dok.Humas Polri
Komjen Dedi Prasetyo saat dilantik menjadi Wakapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Sabtu (16/8/2025)/Dok.Humas Polri
Ringkasan Berita
  • Komjen Dedi Prasetyo ditugaskan untuk mengawasi Satgas MBG, Satgas Ketahanan Pangan, dan gerakan pangan murah setelah dilantik sebagai Wakapolri.
  • Dedi juga bertanggung jawab atas persiapan operasi Merdeka Jaya untuk pengamanan HUT ke-80 RI dengan ribuan personel kepolisian yang sudah siap.
  • Dedi sebelumnya menjabat sebagai Irwasum Polri dan kini posisinya diisi oleh Komjen Wahyu Widada, sesuai surat telegram per tanggal 5 Agustus 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Komjen Dedi Prasetyo telah mendapatkan sejumlah penugasan setelah dilantik menjadi Wakapolri dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dedi mengatakan penugasan pada awal dirinya usai dilantik yaitu berkaitan dengan pengawasan sejumlah satuan tugas. Perinciannya, mulai dari Satgas MBG, Satgas Ketahanan Pangan hingga gerakan pangan murah.

"Satgas-satgas nanti saya ikut membantu ikut mengawasi langsung. Satgas Ketahanan Pangan, Satgas MBG, termasuk Gerakan Pangan Murah juga akan saya ikut awasi," ujar Dedi di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Dia menambahkan penugasan paling dekat dari Kapolri Sigit yaitu berkaitan dengan persiapan operasi Merdeka Jaya dalam rangka pengamanan HUT ke-80 RI.

Adapun, Dedi menyatakan bahwa ribuan personel kepolisian sudah siap untuk mengamankan serangkaian acara terkait peringatan hari lahir Indonesia.

"Secara teknis sudah siap semuanya, para personel sudah siap, sarana prasarana sudah siap. Taktik dan teknis sudah disiapkan oleh Kasatgas Pak Kakorlantas," pungkas Dedi.

Sekadar informasi, Dedi sebelumnya menjabat sebagai Irwasum Polri. Kemudian, Dedi resmi menjadi Wakapolri setelah dilantik hari ini, Sabtu (18/2025).

Adapun, penunjukkan Dedi sebagai Wakapolri termuat dalam surat telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Dalam surat itu, jabatan yang ditinggalkan Dedi, kini diisi oleh Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kabareskrim.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Annisa Sulistyo Rini

