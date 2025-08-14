Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Polri kerahkan 3.000 personel untuk amankan Sidang Tahunan MPR 2025 di Jakarta, 15-17 Agustus. Acara ini menampilkan video capaian Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengerahkan sebanyak 3.000 personel untuk pengamanan pada saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

"Hampir sekitar 3.000-an [personel], karena memang rangkaian kegiatan ini kan berlangsung. Jadi dari tanggal 15, 16, 17 Agustus sampai malam," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (14/8/2025).

Agus menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah anggota di tiap-tiap lokasi dari kegiatan tactical floor games.

"Secara teknis dan taktis, secara bertindak di lapangan sudah dilakukan pelatihan, sehingga tinggal kita nanti pada hari pelaksanaannya," ujarnya.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 akan berisi agenda penayangan video capaian kinerja kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, penayangan video capaian Presiden itu merupakan hal baru dalam Sidang Tahunan karena pada tahun-tahun sebelumnya hal itu tidak ada.

Adapun, Sidang Tahunan MPR RI pada tahun ini akan digelar Jumat, 15 Agustus 2025, di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta.

"Ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video," kata Fauziah di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8).

Dia mengatakan, video capaian kinerja itu ditayangkan setelah pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sebelum pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya agenda akan berisi persembahan lagu-lagu nusantara dan penutupan sidang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sejauh ini, dia mengaku belum melihat video yang akan ditayangkan pada sidang tahunan itu. Namun video itu bakal menampilkan kinerja dan kegiatan Presiden yang sudah dilaksanakan sejak menjabat.

"Pidato yang disampaikan Pak Prabowo, RI 1, Itu juga merupakan rangkuman dari kinerja lembaga-lembaga negara," ungkapnya.