Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Polri kerahkan 3.000 personel untuk amankan Sidang Tahunan MPR 2025 di Jakarta, 15-17 Agustus. Acara ini menampilkan video capaian Presiden Prabowo.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:52
Petugas melakukan pengamanan jelang pelantikan anggota DPR/MPR/DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Petugas melakukan pengamanan jelang pelantikan anggota DPR/MPR/DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengerahkan sebanyak 3.000 personel untuk pengamanan pada saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

"Hampir sekitar 3.000-an [personel], karena memang rangkaian kegiatan ini kan berlangsung. Jadi dari tanggal 15, 16, 17 Agustus sampai malam," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (14/8/2025).

Agus menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah anggota di tiap-tiap lokasi dari kegiatan tactical floor games.

"Secara teknis dan taktis, secara bertindak di lapangan sudah dilakukan pelatihan, sehingga tinggal kita nanti pada hari pelaksanaannya," ujarnya.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 akan berisi agenda penayangan video capaian kinerja kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, penayangan video capaian Presiden itu merupakan hal baru dalam Sidang Tahunan karena pada tahun-tahun sebelumnya hal itu tidak ada.

Adapun, Sidang Tahunan MPR RI pada tahun ini akan digelar Jumat, 15 Agustus 2025, di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta.

"Ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video," kata Fauziah di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8).

Dia mengatakan, video capaian kinerja itu ditayangkan setelah pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sebelum pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya agenda akan berisi persembahan lagu-lagu nusantara dan penutupan sidang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sejauh ini, dia mengaku belum melihat video yang akan ditayangkan pada sidang tahunan itu. Namun video itu bakal menampilkan kinerja dan kegiatan Presiden yang sudah dilaksanakan sejak menjabat.

"Pidato yang disampaikan Pak Prabowo, RI 1, Itu juga merupakan rangkuman dari kinerja lembaga-lembaga negara," ungkapnya.

Penulis : Newswire
Editor : Fitri Sartina Dewi
Sumber : Antara

Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

Kopda Bazarsah Divonis Hukuman Mati Usai Tembak Polisi di Lampung

Kopda Bazarsah Divonis Hukuman Mati Usai Tembak Polisi di Lampung

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Bupati Pati Sudewo Minta Maaf di Mobil Rantis Polisi, Langsung Dilempar Sandal dan Botol

Bupati Pati Sudewo Minta Maaf di Mobil Rantis Polisi, Langsung Dilempar Sandal dan Botol

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah
Hukum
27 menit yang lalu

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

Mensesneg: Karnaval Pertama di HUT ke-80 RI Dimulai Pukul 19.30 dari Monas
Nasional
1 jam yang lalu

Mensesneg: Karnaval Pertama di HUT ke-80 RI Dimulai Pukul 19.30 dari Monas

Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025
Nasional
1 jam yang lalu

Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK
Hukum
2 jam yang lalu

Dirut Inhutani V Tersangka Kasus Suap, Perhutani Bakal Diperiksa KPK

Kejagung Sita Lagi 4 Mobil Terkait Riza Chalid, Ada BMW hingga Pajero
Hukum
3 jam yang lalu

Kejagung Sita Lagi 4 Mobil Terkait Riza Chalid, Ada BMW hingga Pajero

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

