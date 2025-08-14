Bisnis Indonesia Premium
Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, menyoroti Asta Cita dan program prioritas pemerintah.
Akbar Evandio
Akbar Evandio
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:23
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) atau pelantikan perwira TNI/Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Youtube Setpres RI
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto bersama tim telah beberapa hari ini fokus menyusun naskah pidato yang akan memuat penekanan pada Asta Cita serta program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.

Dia mengatakan bahwa Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) pagi, diikuti dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 pada sore harinya. 

Menurutnya, pidato kenegaraan dan nota keuangan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah pada tahun depan, sekaligus menyampaikan capaian awal pemerintahan kepada publik dan para wakil rakyat. 

“Besok pagi Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sore harinya, beliau akan menyampaikan Nota Keuangan untuk tahun 2026. Penekanannya tentu tidak akan keluar dari Asta Cita dan program-program prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo usai gladi bersih HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Kamis (14/8/2025).

Saat ditanya soal persiapan khusus yang dilakukan Presiden jelang agenda penting tersebut, Prasetyo menjawab sambil berkelakar.

“Nggak ada latihan khusus. Biasanya persiapan Bapak Presiden itu… berenang,” katanya sambil tertawa.

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16.02 — 16.07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Akbar Evandio
Feni Freycinetia Fitriani

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex
Hukum
10 menit yang lalu

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V
Hukum
53 menit yang lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026
Nasional
1 jam yang lalu

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Lirik Maju Tak Gentar, Bisa Dinyanyikan di Malam Tirakatan Kemerdekaan RI
Humaniora
1 jam yang lalu

Lirik Maju Tak Gentar, Bisa Dinyanyikan di Malam Tirakatan Kemerdekaan RI

Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Nasional
1 jam yang lalu

Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI

