Lirik Maju Tak Gentar, Bisa Dinyanyikan di Malam Tirakatan Kemerdekaan RI

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 yang jatuh pada Minggu, 17 Agustus 2025.
Masyarakat Indonesia biasanya akan menggelar malam tirakatan yang agendanya diisi dengan doa-doa dan kegiatan mengenang jasa para pahlawan.
Di malam tirakatan tersebut, masyarakat juga bersama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan dan nasionalisme.
Salah satu lagu yang sering dinyanyikan di malam tirakatan yakni Maju Tak Gentar. Lagu ini diciptakan oleh Cornel Simanjuntak, yang juga dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia.
Lirik Lagu Maju Tak Gentar
Maju tak gentar
Membela yang benar
Maju tak gentar
Hak kita diserang
Maju tak serentak
Mengusir penyerang
Maju serentak
Tentu kita menang
Bergerak bergerak
Serentak serentak
Menerkam menerjang
Tak gentar tak gentar
Menyerang menyerang
Majulah majulah menang
Makna Lagu Maju Tak Gentar
Lagu Maju Tak Gentar diciptakan oleh Cornel Simanjuntak pada 1944. Lagu ini dinyanyikan untuk memberikan semangat kepada para pejuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
Melansir buku berjudul "Ketidakstabilan Elektoral dan Kehancuran Politik Aliran" oleh Nurjaman (2013), lagu ini awalnya berjudul "Maju Putera Puteri Indonesia".
Pada mulanya, lagu tersebut merupakan salah satu bentuk upaya propaganda pemerintah Jepang saat berupaya menduduki pemerintahan Indonesia.
Adapun makna dari lagu Maju Tak Gentar yakni memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk tetap sigap membela Tanah Air.
Lagu ini juga diharapkan memberikan semangat untuk memperjuangkan Tanah Air dari hal apapun yang dapat memberikan ancaman.