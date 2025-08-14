Bisnis Indonesia Premium
Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Mensesneg Prasetyo Hadi janjikan kejutan artis top di HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025, dengan penampilan seni dan atraksi militer.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:15
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas meninjau gladi kotor Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas meninjau gladi kotor Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut acara pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025) bakal dihadiri pesohor papan atas dan para pahlawan.

Usai memimpin gladi bersih upacara di Istana, Kamis (14/8/2025), Prasetyo menegaskan bahwa penampilan bintang tamu akan menjadi kejutan bagi masyarakat.

“Jangan dong, biar jadi surprise. Tapi kan begini, kehadiran kita di sini kan bukan karena siapa bintang tamu yang hadir. Semangat kita adalah bagian dari generasi penerus bangsa. Ini cara kita mencintai bangsa kita, cara kita menghormati para pendahulu dengan sepenuh jiwa dan raga untuk ikut merayakan kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menambahkan, siapa pun yang tampil di acara tersebut memiliki makna khusus.

Prasetyo menekankan bahwa perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka dijadwalkan menghadirkan berbagai penampilan seni, kirab, dan atraksi militer, selain prosesi upacara detik-detik Proklamasi.

“Mau siapa pun yang tampil, pada acara kita semua adalah artis. Kita semua pahlawan untuk bangsa kita,” tegas Prasetyo.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

