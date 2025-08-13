Bisnis Indonesia Premium
Mensesneg: Tamu Negara HUT ke-80 RI Masih Dalam Proses, Kehadiran Mantan Presiden Ditunggu

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pengaturan tamu negara untuk HUT ke-80 RI masih diproses, termasuk kehadiran mantan presiden yang diharapkan hadir.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 23:03
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat tertutup dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat tertutup dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses pengaturan tamu negara untuk upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia masih berlangsung. 

Dia menyebutkan belum dapat mengumumkan secara pasti siapa saja tamu negara sahabat yang akan hadir pada perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka.

"Masih dalam proses, hari ini sedang dikonfirmasi siapa saja yang berkenan hadir," ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/8/2025).

Terkait kehadiran tamu negara sahabat, Prasetyo menegaskan bahwa belum ada kepastian, tetapi pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut pada waktunya.

"Belum-belum. Nanti waktunya akan kami umumkan, kita tunggu saja," tambahnya.

Sementara itu, mengenai kehadiran para mantan presiden RI dalam upacara kenegaraan tersebut, Prasetyo menyampaikan harapan agar seluruh mantan presiden dapat hadir.

"Insyaallah. Kita tentu berharap beliau-beliau, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden Joko Widodo, berkenan untuk hadir," ujarnya.

Namun, dia belum memberikan konfirmasi pasti terkait kehadiran mereka dalam perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. 

“Tunggu tanggal mainnya. Nanti saya kabarin lagi," kata Prasetyo.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Ana Noviani

