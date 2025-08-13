Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

Pemerintah pusat memantau protes warga Pati terkait kenaikan PBB oleh Bupati Sudewo, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk solusi terbaik.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 18:19
Share
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat tertutup dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat tertutup dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

“Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

Baca Juga

“Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

“Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin
Premium
3 menit yang lalu

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi
Premium
33 menit yang lalu

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai

Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai

Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih 'Warning' ke Pejabat Publik

Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih 'Warning' ke Pejabat Publik

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Ada 16.000 Undangan Bakal Hadiri Upacara 17 Agustus, HUT ke-80 RI di Istana

Ada 16.000 Undangan Bakal Hadiri Upacara 17 Agustus, HUT ke-80 RI di Istana

Pantau Latihan 76 Calon Paskibraka di Istana, Mensesneg: Banyak Masih Grogi

Pantau Latihan 76 Calon Paskibraka di Istana, Mensesneg: Banyak Masih Grogi

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih 'Warning' ke Pejabat Publik
Nasional
18 menit yang lalu

Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih 'Warning' ke Pejabat Publik

Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Nasional
43 menit yang lalu

Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan
Hukum
57 menit yang lalu

Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka
Nasional
1 jam yang lalu

Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir
Nasional
1 jam yang lalu

Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

5

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

5

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur