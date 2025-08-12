Pantau Latihan 76 Calon Paskibraka di Istana, Mensesneg: Banyak Masih Grogi

Mensesneg Prasetyo Hadi pantau latihan 76 calon Paskibraka di Istana Merdeka untuk persiapan HUT RI ke-80, meski masih ada yang grogi. Pengukuhan 13 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memantau langsung latihan perdana 76 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam rangka persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Prasetyo mengatakan, sebelum berlatih di Istana, para calon Paskibraka sudah menjalani pembinaan dan latihan intensif di Cibubur. Selama proses itu, panitia terus melakukan perbaikan dari sisi penampilan, kerapian, hingga ketepatan gerakan baris-berbaris (PBB).

“Tadi kami lihat sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya memang mungkin karena baru pertama kali menginjakkan kaki di Istana, ada beberapa yang agak-agak masih grogi,” ujar Prasetyo.

Kendati demikian, dia meyakini rasa gugup tersebut akan hilang seiring berjalannya latihan.

“Pengalaman kami, ini hanya karena belum terbiasa saja. Tapi insyaallah, dari sorot matanya, adik-adik kita akan bisa tampil sebaik-baiknya,” katanya.

Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI akan digelar pada 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka. Tahun ini, peringatan kemerdekaan menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan usia ke-80 tahun Republik Indonesia.

Dia melanjutkan bahwa untuk pengukuhan 76 Paskibraka nantinya akan dilaksanakan pada Rabu (13/8/2025) mendatang.

“[Pengukuhan] sebelum, sebelum Gladi. Rencana tanggal 13 Agustus,” pungkas Prasetyo.