Dugaan Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Geledah dan Segel Ruang Kerja Kemenkes

KPK segel ruang kerja di Kemenkes terkait dugaan suap proyek RSUD Kolaka Timur senilai Rp126,3 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk Bupati Koltim.
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:18
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (Kemeja Cokelat) Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/8/2025)/Bisnis-Muhammad Sulthon
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (Kemeja Cokelat) Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/8/2025)/Bisnis-Muhammad Sulthon

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah dan menyegel ruang kerja di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini terkait kasus dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

"Iya benar [KPK geledah dan segel ruangan di Kemenkes]," kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika dihubungi wartawan, Selasa (12/8/2025).

Ketika ditanya apakah ruangan yang disegel salah satunya milik Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Asep tidak mengetahui hal tersebut.

"Untuk ruangannya saya tidak hapal. Itu ruangan siapa, mohon maaf," ucap Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan RSUD Koltim dengan nilai proyek mencapai Rp126,3 miliar. 

Pertama, Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis. Kedua, ALH (Andi Lukman Hakim), PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Ketiga, AGD (Ageng Dermanto), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim. Keempat, DK (Deddy Karnady), pihak swasta dari a (PT PCP). Kelima, AR (Arif Rahman), pihak swasta dari KSO PT PCP.

Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aatau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.18.

Sedangkan Abdul Azis, dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

