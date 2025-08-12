Bisnis Indonesia Premium
Ada 16.000 Undangan Bakal Hadiri Upacara 17 Agustus, HUT ke-80 RI di Istana

Sebanyak 16.000 undangan akan menghadiri HUT ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025, dibagi dalam dua sesi: pagi dan sore. Kapasitas sudah penuh.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:56
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/ (17/3/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/ (17/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan akan ada sebanyak 16.000 orang undangan yang akan menghadiri 17 Agustus 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total 8.000 undangan untuk sesi pagi pengibaran bendera merah putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal.

“Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya usai melaksanakan gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang antusias ingin ikut merayakan langsung di Istana, tetapi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas.

“Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin hadir, tetapi tidak bisa semuanya tertampung,” kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan seluruh undangan sudah terdistribusi penuh. Perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka akan berlangsung dalam dua sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan pesta rakyat pada sore hari.

“[Kuota sudah] full,” ujar Prasetyo singkat.

 

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

