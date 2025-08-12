Gladi Kotor HUT ke-80 RI Dimulai, Hujan Tak Hentikan Latihan

Gladi kotor HUT ke-80 RI dimulai di Istana Merdeka meski hujan. Latihan ini penting untuk evaluasi teknis sebelum upacara 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rangkaian gladi kotor perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia telah resmi dimulai di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dia mengatakan bahwa meskipun diguyur hujan, tetapi seluruh unsur yang akan terlibat dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi hadir untuk menyesuaikan diri dengan lokasi acara.

“Alhamdulillah, hari ini sudah kita mulai rangkaian gladi. Hari ini baru gladi kotor. Semua yang akan tampil nanti di upacara hadir, mencoba beradaptasi dengan lokasi tempat upacara tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah, juga suasananya syahdu. Tadi mendung, kemudian turun hujan, tapi latihan lanjut terus,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, latihan yang dilakukan mencakup seluruh rangkaian prosesi, mulai dari kirab, jalannya upacara, hingga penutupan. Meski masih bersifat gladi kotor dan belum sempurna, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi teknis.

“Namanya gladi kotor, jadi belum sempurna. Sambil kita evaluasi mana yang perlu diperbaiki. Itulah pentingnya kenapa kita mulai lebih awal,” kata Prasetyo.

Terkait hasil evaluasi, Prasetyo mengaku sudah mencatat sejumlah catatan perbaikan, meski tidak merinci detailnya. Dia juga enggan membocorkan kemungkinan adanya kejutan saat perayaan nanti.

Harapannya, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tahun ini menjadi momen spesial karena bertepatan dengan perayaan HUT ke-80, yang akan digelar di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025.

“Namanya surprise, ya nanti ditunggu pas hari H. Kalau sudah diceritakan, nggak surprise lagi,” pungkas Prasetyo Hadi.