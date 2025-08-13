Bisnis Indonesia Premium
Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

Laga perdana Timnas U-17 di Sumut lancar meski hujan, Bobby Nasution dipuji Erick Thohir. Stadion dan atmosfer mendapat apresiasi, laga berakhir imbang 2-2
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:19
TIMNAS U-17 VS TAJIKISTAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Ketua Umum PSSI Erick Tohir saat menyaksikan pertandingan perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (12/8/2025).
TIMNAS U-17 VS TAJIKISTAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Ketua Umum PSSI Erick Tohir saat menyaksikan pertandingan perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (12/8/2025).
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mendapat pujian dari Erick Thohir atas kelancaran laga perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara.
  • Erick Thohir menyoroti pentingnya menjaga dan mengembangkan fasilitas stadion yang berkualitas, seperti Stadion Utama Sumatera Utara, yang menjadi salah satu dari tiga stadion khusus sepakbola di Indonesia.
  • Laga Timnas U-17 yang dihadiri lebih dari 12 ribu penonton berakhir imbang 2-2, dan Bobby Nasution berkomitmen untuk terus meningkatkan penyelenggaraan event sepakbola internasional di Sumut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DELISERDANG - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendapat pujian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pujian ini datang berkat lancarnya pertandingan perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara.

Dari awal pertandingan Stadion Utama Sumatera Utara diguyur hujan deras, namun pertandingan tetap berjalan dengan lancar. Ini salah satu aspek yang menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menggelar event sepakbola internasional.

“Pak Bobby punya komitmen, punya keberanian, saya bilang OK asal fasilitasnya sesuai dan beliau berusaha sebaik mungkin, kita apresiasi, saya rasa semua senang, kita akan coba dorong lebih banyak pertandingan Timnas di Sumut,” kata Erick Thohir, di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Selasa (12/8) malam.

Erick Thohir juga memuji Stadion Utama Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari tiga stadion khusus sepakbola yang ada di Indonesia. Dia berharap fasilitas ini bisa dijaga dan terus dikembangkan.

“Saya rasa di Indonesia cuma ada tiga stadion yang benar-benar untuk sepakbola, Sumatera Utara, Balikpapan dan JIS Jakarta. Saya rasa fasilitas seperti ini hal yang positif dan harus kita jaga,” kata Erick Thohir.

Ada lebih dari 12 ribu suporter yang menonton laga ini langsung dari Stadion Utara Sumatera Utara, membuat atmosfer laga ini semakin hidup. Ditambah lagi, desain stadion yang membuat penonton dekat dengan pemain sehingga bisa merayakan gol bersama-sama.

“Luar biasa 12 ribu penonton untuk pertandingan U-17 dan memang kebetulan para peserta yang hadir tim yang terkualifikasi di piala dunia U-17, ini saya rasa pertandingan yang dibutuhkan tim U-17 kita, tetapi juga secara tontonan sangat layak,” kata Thohir.

Gubernur Sumut Bobby Nasution bersyukur masyarakat Sumut bisa menyaksikan secara langsung Timnas U-17 beraksi di lapangan. Dia memastikan pihaknya akan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan event sepakbola internasional dan siap untuk event berikutnya.

“Ini menjadi pelajaran tentunya bagi kami, juga bagi pemain di lapangan, panitia lokal, penonton ini menjadi pembelajaran semua, dan kami siap untuk event-event sepakbola selanjutnya,” kata Bobby Nasution.

Laga yang berlangsung cukup sengit dan berakhir imbang 2-2. Indonesia sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, tetapi Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Berikutnya, Timnas U-17 akan melawan Uzbekistan pada hari Jumat (15/8) pukul 19:30, kemudian di hari terakhir, Senin (18/8) akan melawan Mali pukul 20:30.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

