Jelang HUT ke-80 RI, Istana Masih Verfikasi Penerima Gelar dan Tanda Kehormatan

Menjelang HUT ke-80 RI, pemerintah masih memverifikasi penerima gelar dan tanda kehormatan. Siapa saja yang bakal dapat?
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:59
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas meninjau gladi kotor Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas meninjau gladi kotor Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa proses finalisasi nama-nama penerima gelar kehormatan dan tanda kehormatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia masih terus berlangsung.

Menurut Prasetyo, saat ini pemerintah bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tengah melakukan verifikasi terhadap daftar nama yang telah diajukan.

"Sedang difinalisasi dari nama-nama yang sudah diajukan oleh Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Kita coba verifikasi, dan insyaallah nanti pada waktunya akan kami umumkan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/8/2025).

Dia menjelaskan proses finalisasi ini juga mempertimbangkan sejumlah usulan tambahan yang masuk belakangan dan belum tercantum dalam daftar awal.

"Memang terjadi usulan-usulan tambahan yang kemarin belum sempat masuk di dalam usulan yang pertama. Makanya kami terus verifikasi. Tapi juga kami sedang memimpin rapat untuk melakukan finalisasi," jelasnya.

Saat ditanya mengenai total jumlah penerima gelar dan tanda kehormatan tahun ini, Prasetyo belum dapat memberikan angka pasti. 

"Belum, belum," singkatnya.

Prasetyo juga memastikan bahwa selain gelar kehormatan, akan ada juga penerima tanda kehormatan yang meliputi berbagai kategori.

"Kalau pahlawan nasional itu nanti di November, tapi untuk tanda kehormatan yang diberikan di bulan Agustus ini, tentu ada," jelas Prasetyo.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Share
