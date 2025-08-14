Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Desak KPK Telusuri Uang Dugaan Korupsi Kuota Haji ke Bos Maktour

DPR mendesak KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 hingga ke bos Maktour, Fuad Hasan Mashyur.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 09:37
Share
Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur. Dok ANTARAFOTO
Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur. Dok ANTARAFOTO

Bisnis.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk tidak ragu menelusuri aliran dana dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 hingga ke kantong bos Maktour Fuad Hasan Mashyur.

Diketahui, Fuad Hasan Mashyur merupakan mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Fuad sendiri saat ini telah dicegah oleh KPK agar tidak melarikan diri ke luar negeri selama proses penyidikan perkara korupsi kuota haji.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh penyidik KPK membongkar pihak lain yang diduga terlibat perkara dugaan korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Menurut Hinca, seluruh masyarakat sama di hadapan hukum, tidak terkecuali, termasuk bos Maktour Fuad Hasan Mashyur sebagai penyedia jasa travel. 

"Kita dukung penuh KPK membongkar dan menuntaskan perkara perkara korupsi ini tanpa beda-beda, semua sama," tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

Hinca menegaskan jika ada bukti kuat yang mengarah ke Fuad Hasan Mashyur tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga

"Yang terlibat dan menikmati hasil korupsi sesuai dengan bukti yang valid dan melawan hukum mestinya semuanya dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Menurut Hinca, KPK harus terus mengejar aliran uang ke kantong pihak-pihak yang menikmati korupsi kuota haji di Kementerian Agama.

Selain itu, Hinca menyatakan sejauh ini pihaknya masih percaya pada kinerja KPK. Menurutnya, KPK sudah mengusut kasus kasus dugaan korupsi kuota haji sesuai jalur.

"Dalam pidana korupsi memang begitu kemana dana itu mengalir meski ditelusuri tak boleh berhenti sebelum sampai titik akhir penerima manfaat hasil kejahatan itu," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
2 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KPK Geledah Kantor Kemenag terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Geledah Kantor Kemenag terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

KPK Sebut Lebih dari 100 Agen Travel Diduga Terlibat Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

KPK Sebut Lebih dari 100 Agen Travel Diduga Terlibat Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

Sea Games 2025 di Tengah Perang Thailand-Kamboja, Menpora Pantau Situasi

Sea Games 2025 di Tengah Perang Thailand-Kamboja, Menpora Pantau Situasi

Open Tournament Domino Menpora Cup Jadi Panggung Baru Olahraga Otak

Open Tournament Domino Menpora Cup Jadi Panggung Baru Olahraga Otak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri
Nasional
2 menit yang lalu

Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

KPK Geledah Kantor Kemenag terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Hukum
13 menit yang lalu

KPK Geledah Kantor Kemenag terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

DPR Desak KPK Telusuri Uang Dugaan Korupsi Kuota Haji ke Bos Maktour
Hukum
1 jam yang lalu

DPR Desak KPK Telusuri Uang Dugaan Korupsi Kuota Haji ke Bos Maktour

Kronologi Iwan Kurniawan Lukminto Terseret Skandal Kredit Fiktif Sritex
Hukum
1 jam yang lalu

Kronologi Iwan Kurniawan Lukminto Terseret Skandal Kredit Fiktif Sritex

KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

2

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

3

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

4

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

5

KPK Sebut Lebih dari 100 Agen Travel Diduga Terlibat Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

2

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

3

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

4

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

5

KPK Sebut Lebih dari 100 Agen Travel Diduga Terlibat Skandal Korupsi Kuota Haji 2024