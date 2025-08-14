Daftar 76 Orang Paskibraka Nasional, Lengkap dengan Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia, resmi terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025.
Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.
Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.
Pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara. Acara tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian agenda resmi kenegaraan, yang juga mencakup penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada individu, kelompok, atau institusi berprestasi dan berjasa bagi bangsa.
Daftar lengkap anggota Paskibraka Nasional 2025 telah dirilis melalui akun resmi Indonesia Baik. Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.
Ke-76 pelajar ini diharapkan tidak hanya sukses dalam menjalankan tugas upacara, tetapi juga menjadi teladan generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan semangat kebangsaan.
Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:
1. Aceh
- Muhammad Ridho
- Nathania Putri Diwansyah
2. Sumatera Utara
- Adinata Kurniawan Harahap
- Kristine Andeska Br Ginting
3. Sumatera Barat
- Habib Burhan
- Lulu Athul Fuadah
4. Riau
- Rafael Varindra
- Alya Zahra Khalisah
5. Jambi
- Frans Sokhi Lase
- Nindya Eltsani Fawwaz
6. Sumatera Selatan
- Ahmad Noval Al Farizi
- Putu Elysa Boniarta
7. Bengkulu
- Rizqullah Naufal Habibie Bl
- Khanza Nabilla Putri
8. Lampung
- Muhammad Ghaalib Al Ghifari
- Ni Made Ira Puspa Nandini
9. Kepulauan Bangka Belitung
- Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz
- Fitri Atiqah Mahya
10. Kepulauan Riau
- Bagas Yudha Pratama
- Thifaal Maahirah Atika
11. DKI Jakarta
- Farrel Argantha Irawan
- Sultana Najwa
12. Jawa Barat
- Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya
- Kyla Princessa
13. Jawa Tengah
- Muhammad Rasya Alfarelhudy
- Anindya Putri Aprilia
14. Daerah Istimewa Yogyakarta
- Faishal Ahmad Kurniawan
- Naura Aullia Putri Darmawan
15. Jawa Timur
- Arka Bintang Is'adkauthar
- Kayla Zahra Tastaftian Elfirin
16. Banten
- Affan Zahwan Ramadhan
- Daniella Shia Caely
17. Bali
- I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana
- Ni Putu Anindya Permata Wardana
18. Nusa Tenggara Barat
- Arafat Abdullah Hanif
- Mutia Yuningsih
19. Nusa Tenggara Timur
- Paulus Gregorius Afrizal
- Merlin Anggraeni Mausali
20. Kalimantan Barat
- Gregorius Marhico
- Chelsea Olivia
21. Kalimantan Tengah
- Angga Nugraha Za'ahir
- May Wulandari
22. Kalimantan Selatan
- Dimas Budiman
- Alvina Dhiya Kamila Faradisa
23. Kalimantan Timur
- El-Rayyi Mujahid Faqih
- Putri Nur Azizah
24. Kalimantan Utara
- Nabil El Zahr
- Tabella Ismayati Assa
25. Sulawesi Utara
- Firji Beeg
- Bianca Alessia Christabella Lantang
26. Sulawesi Tengah
- Riswan Komian
- Anggita Damayant
27. Sulawesi Selatan
- Nadhif Infanteri Ibha
- Aliah Sakira
28. Sulawesi Tenggara
- Muhammad Faiq Alimuddin
- Waode Alika Zea Chanidya
29. Gorontalo
- Rahmat Hidayat
- Armelya Indira Zahra Habibie
30. Sulawesi Barat
- Hilton Pratama Mantong
- Zalfa Naqiyya
31. Maluku
- Samuel Frangki Balsala
- Inggrid Christiani Nahak
32. Maluku Utara
- M. Aqsyahiful Ikram
- Beatrix Missy
33. Papua
- Theodorus Alfredo Wanma
- Friyella Msiren
34. Papua Barat
- Hayavi Arsenal Lemauk
- Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi
35. Papua Barat Daya
- Frans Jemput
- Esterline Putri Wulandari Warmasen
36. Papua Pegunungan
- Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage
- Kenny Maria Eluya
37. Papua Tengah
- Matthew Farel Jun Abetyo Sawo
- Stince Clara Muyapa
38. Papua Selatan
- Abraham Sarau
- Tersisia Devota Wanggimop