Daftar 76 Orang Paskibraka Nasional, Lengkap dengan Profilnya

Sebanyak 76 pelajar terpilih sebagai Paskibraka Nasional 2025, akan mengibarkan bendera pada HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia, resmi terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025.

Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.

Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.

Pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara. Acara tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian agenda resmi kenegaraan, yang juga mencakup penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada individu, kelompok, atau institusi berprestasi dan berjasa bagi bangsa.

Daftar lengkap anggota Paskibraka Nasional 2025 telah dirilis melalui akun resmi Indonesia Baik. Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.

Ke-76 pelajar ini diharapkan tidak hanya sukses dalam menjalankan tugas upacara, tetapi juga menjadi teladan generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan semangat kebangsaan.

Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:

1. Aceh

Muhammad Ridho

Nathania Putri Diwansyah

2. Sumatera Utara

Adinata Kurniawan Harahap

Kristine Andeska Br Ginting

3. Sumatera Barat

Habib Burhan

Lulu Athul Fuadah

4. Riau

Rafael Varindra

Alya Zahra Khalisah

5. Jambi

Frans Sokhi Lase

Nindya Eltsani Fawwaz

6. Sumatera Selatan

Ahmad Noval Al Farizi

Putu Elysa Boniarta

7. Bengkulu

Rizqullah Naufal Habibie Bl

Khanza Nabilla Putri

8. Lampung

Muhammad Ghaalib Al Ghifari

Ni Made Ira Puspa Nandini

9. Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz

Fitri Atiqah Mahya

10. Kepulauan Riau

Bagas Yudha Pratama

Thifaal Maahirah Atika

11. DKI Jakarta

Farrel Argantha Irawan

Sultana Najwa

12. Jawa Barat

Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya

Kyla Princessa

13. Jawa Tengah

Muhammad Rasya Alfarelhudy

Anindya Putri Aprilia

14. Daerah Istimewa Yogyakarta

Faishal Ahmad Kurniawan

Naura Aullia Putri Darmawan

15. Jawa Timur

Arka Bintang Is'adkauthar

Kayla Zahra Tastaftian Elfirin

16. Banten

Affan Zahwan Ramadhan

Daniella Shia Caely

17. Bali

I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana

Ni Putu Anindya Permata Wardana

18. Nusa Tenggara Barat

Arafat Abdullah Hanif

Mutia Yuningsih

19. Nusa Tenggara Timur

Paulus Gregorius Afrizal

Merlin Anggraeni Mausali

20. Kalimantan Barat

Gregorius Marhico

Chelsea Olivia

21. Kalimantan Tengah

Angga Nugraha Za'ahir

May Wulandari

22. Kalimantan Selatan

Dimas Budiman

Alvina Dhiya Kamila Faradisa

23. Kalimantan Timur

El-Rayyi Mujahid Faqih

Putri Nur Azizah

24. Kalimantan Utara

Nabil El Zahr

Tabella Ismayati Assa

25. Sulawesi Utara

Firji Beeg

Bianca Alessia Christabella Lantang

26. Sulawesi Tengah

Riswan Komian

Anggita Damayant

27. Sulawesi Selatan

Nadhif Infanteri Ibha

Aliah Sakira

28. Sulawesi Tenggara

Muhammad Faiq Alimuddin

Waode Alika Zea Chanidya

29. Gorontalo

Rahmat Hidayat

Armelya Indira Zahra Habibie

30. Sulawesi Barat

Hilton Pratama Mantong

Zalfa Naqiyya

31. Maluku

Samuel Frangki Balsala

Inggrid Christiani Nahak

32. Maluku Utara

M. Aqsyahiful Ikram

Beatrix Missy

33. Papua

Theodorus Alfredo Wanma

Friyella Msiren

34. Papua Barat

Hayavi Arsenal Lemauk

Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi

35. Papua Barat Daya

Frans Jemput

Esterline Putri Wulandari Warmasen

36. Papua Pegunungan

Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage

Kenny Maria Eluya

37. Papua Tengah

Matthew Farel Jun Abetyo Sawo

Stince Clara Muyapa

38. Papua Selatan