Daftar 76 Orang Paskibraka Nasional, Lengkap dengan Profilnya

Sebanyak 76 pelajar terpilih sebagai Paskibraka Nasional 2025, akan mengibarkan bendera pada HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2025.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:55
Sebanyak 76 Paskibraka Nasional akan bertugas saat pengibaran Bendera Pusaka di Istana Negara pada Minggu (17/8/2025)/Paskibraka Nasional
Sebanyak 76 Paskibraka Nasional akan bertugas saat pengibaran Bendera Pusaka di Istana Negara pada Minggu (17/8/2025)/Paskibraka Nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 76 pelajar, terdiri dari 38 pasang putra dan putri terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia, resmi terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025. 

Mereka akan menjalankan tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 17 Agustus 2025.

Masing-masing provinsi diwakili oleh sepasang pelajar yang telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Para anggota Paskibraka ini mewakili keberagaman nusantara, dari Aceh hingga Papua.

Pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara. Acara tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian agenda resmi kenegaraan, yang juga mencakup penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada individu, kelompok, atau institusi berprestasi dan berjasa bagi bangsa. 

Daftar lengkap anggota Paskibraka Nasional 2025 telah dirilis melalui akun resmi Indonesia Baik. Nama-nama tersebut mencakup perwakilan dari setiap provinsi, seperti Muhammad Ridho dan Nathania Putri Diwansyah dari Aceh, hingga Abraham Sarau dan Tersisia Devota Wanggimop dari Papua Selatan.

Ke-76 pelajar ini diharapkan tidak hanya sukses dalam menjalankan tugas upacara, tetapi juga menjadi teladan generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan semangat kebangsaan.

Berikut Daftar Nama Paskibraka Nasional 2025:

1. Aceh

  • Muhammad Ridho
  • Nathania Putri Diwansyah

2. Sumatera Utara

  • Adinata Kurniawan Harahap
  • Kristine Andeska Br Ginting

3. Sumatera Barat

  • Habib Burhan
  • Lulu Athul Fuadah

4. Riau

  • Rafael Varindra
  • Alya Zahra Khalisah

5. Jambi

  • Frans Sokhi Lase
  • Nindya Eltsani Fawwaz

6. Sumatera Selatan

  • Ahmad Noval Al Farizi
  • Putu Elysa Boniarta

7. Bengkulu

  • Rizqullah Naufal Habibie Bl
  • Khanza Nabilla Putri

8. Lampung

  • Muhammad Ghaalib Al Ghifari
  • Ni Made Ira Puspa Nandini

9. Kepulauan Bangka Belitung

  • Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz
  • Fitri Atiqah Mahya

10. Kepulauan Riau

  • Bagas Yudha Pratama
  • Thifaal Maahirah Atika

11. DKI Jakarta

  • Farrel Argantha Irawan
  • Sultana Najwa

12. Jawa Barat

  • Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya
  • Kyla Princessa

13. Jawa Tengah

  • Muhammad Rasya Alfarelhudy
  • Anindya Putri Aprilia

14. Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Faishal Ahmad Kurniawan
  • Naura Aullia Putri Darmawan

15. Jawa Timur

  • Arka Bintang Is'adkauthar
  • Kayla Zahra Tastaftian Elfirin

16. Banten

  • Affan Zahwan Ramadhan
  • Daniella Shia Caely

17. Bali

  • I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana
  • Ni Putu Anindya Permata Wardana

18. Nusa Tenggara Barat

  • Arafat Abdullah Hanif
  • Mutia Yuningsih

19. Nusa Tenggara Timur

  • Paulus Gregorius Afrizal
  • Merlin Anggraeni Mausali

20. Kalimantan Barat

  • Gregorius Marhico
  • Chelsea Olivia

21. Kalimantan Tengah

  • Angga Nugraha Za'ahir
  • May Wulandari

22. Kalimantan Selatan

  • Dimas Budiman
  • Alvina Dhiya Kamila Faradisa

23. Kalimantan Timur

  • El-Rayyi Mujahid Faqih
  • Putri Nur Azizah

24. Kalimantan Utara

  • Nabil El Zahr
  • Tabella Ismayati Assa

25. Sulawesi Utara

  • Firji Beeg
  • Bianca Alessia Christabella Lantang

26. Sulawesi Tengah

  • Riswan Komian
  • Anggita Damayant

27. Sulawesi Selatan

  • Nadhif Infanteri Ibha
  • Aliah Sakira

28. Sulawesi Tenggara

  • Muhammad Faiq Alimuddin
  • Waode Alika Zea Chanidya

29. Gorontalo

  • Rahmat Hidayat
  • Armelya Indira Zahra Habibie

30. Sulawesi Barat

  • Hilton Pratama Mantong
  • Zalfa Naqiyya

31. Maluku

  • Samuel Frangki Balsala
  • Inggrid Christiani Nahak

32. Maluku Utara

  • M. Aqsyahiful Ikram
  • Beatrix Missy

33. Papua

  • Theodorus Alfredo Wanma
  • Friyella Msiren

34. Papua Barat

  • Hayavi Arsenal Lemauk
  • Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi

35. Papua Barat Daya

  • Frans Jemput
  • Esterline Putri Wulandari Warmasen

36. Papua Pegunungan

  • Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage
  • Kenny Maria Eluya

37. Papua Tengah

  • Matthew Farel Jun Abetyo Sawo
  • Stince Clara Muyapa

38. Papua Selatan

  • Abraham Sarau
  • Tersisia Devota Wanggimop

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

