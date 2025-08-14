Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20

Masyarakat Indonesia diminta berhenti beraktivitas dan berdiri tegap pada 17 Agustus 2025 pukul 10.17-10.20 WIB untuk menghormati HUT RI ke-80.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:24
Share
Sejumlah anggota Paskibraka 2024 melaksanakan sikap hormat kepada duplikat Bendera Pusaka yang dikibarkan dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Sejumlah anggota Paskibraka 2024 melaksanakan sikap hormat kepada duplikat Bendera Pusaka yang dikibarkan dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya selama tiga menit pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025).

Imbauan ini sesuai edaran dan surat pedoman dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), di mana seluruh warga diminta mengambil sikap sempurna pada pukul 10.17 hingga 10.20 WIB, bertepatan dengan berkumandangnya Lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera Merah Putih di Istana Merdeka.

“Jadi pukul 10.17 sampai 10.20 WIB seluruh aktivitas dihentikan, semua berdiri tegap untuk memberi hormat,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Selain upacara detik-detik proklamasi, perayaan kemerdekaan akan dimeriahkan dengan Pesta Rakyat yang digelar pukul 08.00–14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00–22.00 WIB.

Acara ini akan menampilkan Karnaval Bersatu Kemerdekaan dengan truk hias dari berbagai kementerian dan lembaga, memamerkan capaian kerja selama 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Panggung-panggung rakyat juga akan hadir di sepanjang Jalan Thamrin–Sudirman, menampilkan karakter intelektual properti (IP) lokal seperti Si Juki, Jumbo, Pete Ijo, Agni, dan Tikam Samurai. Disediakan pula mirror selfie spot bagi generasi muda.

Baca Juga

Hasan menegaskan, perayaan ini harus diisi dengan khidmat dan sukacita, sekaligus menjadi momentum menguatkan tekad mewujudkan kemerdekaan sejati.

“Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi Presiden sering mengingatkan masih ada rakyat miskin, anak-anak yang belum bisa sekolah, dan ketergantungan pangan-energi pada negara lain. Maka kita harus merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan,” pungkas Hasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest
Premium
25 menit yang lalu

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan
Premium
55 menit yang lalu

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini 80 Kata-kata Ucapan Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

Ini 80 Kata-kata Ucapan Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

Ini Arti Dirgahayu dan Format Penulisan yang Benar

Ini Arti Dirgahayu dan Format Penulisan yang Benar

Pengibaran Bendera di Bundaraan Hotel Indonesia

Pengibaran Bendera di Bundaraan Hotel Indonesia

Teks UUD 1945 Lengkap: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Teks UUD 1945 Lengkap: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter

Peningkatan Penjualan Kerajinan Patung Garuda Pancasila

Peningkatan Penjualan Kerajinan Patung Garuda Pancasila

Persiapan Upcara 17 Agustus di Istana Merdeka Hampir Rampung

Persiapan Upcara 17 Agustus di Istana Merdeka Hampir Rampung

Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP
Nasional
15 menit yang lalu

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20
Nasional
31 menit yang lalu

Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20

Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut
Humaniora
42 menit yang lalu

Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi
Nasional
1 jam yang lalu

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit